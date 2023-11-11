Denizli'li Elif Öğretmen, Türkiye’nin 5 ‘Küresel Öğretmen’inden 1’i oldu

Denizli Pınar Baha Abalıoğlu Anadolu Lisesi öğretmeni Elif Selçuk, mesleğine sağladığı katkılarla eğitimin Nobeli olarak bilinen “Global Teacher Awards-Küresel Öğretmen” ödülünü alarak, Türkiye’yi Delhi’de temsil eden 5 öğretmenden biri oldu.

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Daha önce ulusal ve uluslararası çeşitli ödüller alan Denizli Merkezefendi Pınar Baha Abalıoğlu Anadolu Lisesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Elif Selçuk, başarılarına yeni bir başarı daha ekledi. Selçuk, Hindistan'da düzenlenen ve aynı zamanda eğitimin Nobeli olarak bilinen değerlendirmede, 95 ülkeden 19 bin öğretmenin arasından “Global Teacher Awards-Küresel Öğretmen” ödülüne layık görüldü. Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de gerçekleştirilen ödül töreninde Türkiye’yi temsil eden 5 öğretmenden birisi olan Selçuk, Denizli’ye bir ilki yaşattı.

Bir öğretmenin sadece derse girip ders anlatması çağın ihtiyacını karşılayamıyor

Aldığı ödülün potansiyellerini keşfedip engelleri aşan bütün kadınlara ve öğretmenlere ilham kaynağı olmasını dileyen Elif Selçuk, “Bu ödül Bitlis’te başlayıp Şanlıurfa’ya ve oradan da Denizli’ye, Newyork’a ve Delhi’ye uzanan bir Elif Öğretmen hikayesi.

Bitlis, Tatvan ve Şanlıurfa'da 7 yıl boyunca dezavantajlı okullardaki çabalarım, Şanlıurfa’da mevsimlik işçi, sömürülen emekçi, parçalanmış ellerle kalem tutan öğrenciler, kız çocuklarının eğitim haklarını elde etmeleri için mücadelemin sonucu aslında. Bir öğretmenin sadece derse girip ders anlatması çağın ihtiyacını karşılayamıyor.

Biz öğretmenler gelecek nesil topluluk liderlerini, farklı meslek gruplarından insanları, tüketicileri ve vatandaşlarını yetiştiriyoruz. Dünyanın en büyük zorlukları karşısında eğitmek ve bugün harekete geçmeleri için onlara ilham vermek için pedagojik uygulamaları yeniden yönlendirmek için, yaklaşımlar sınıfta yeni öğretim tekniklerini ele almalıdır.

Bu düşünceden yola çıkarak kendime şu soruyu sordum; ‘Öğrencilerin sınıflarından ayrıldıklarında ve okul topluluklarından mezun olduklarında ne tür insanlar olmasını istiyorsun’ Bu sorunun verdiği kaygıyla yaptığım başvuru sonucunda Birleşmiş Milletler Küresel Okullar Programı’nı (Global Schools Program) kabul aldım.

Okulum Pınar Baha Abalıoğlu Anadolu Lisesi Dünya’da 300 okuldan biri olarak küresel ağa dahil oldu. 2 yıldır, okulumuzda SDSN’nin bir girişimi olan Global Schools Program kapsamında Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının Müfredata entegrasyonu ile ilgili bir eğitim programı uyguluyoruz.

New york’tan okuluma getirdiğim bu eğitim programı Türk Eğitim sisteminde farklı bir soluk, yeni bir bakış açısıdır. Bu ödül aynı zamanda yapılmamışı, denenmemişi deneme tutkumun bir sonucudur. Cumhuriyetimizin 100. yılında aldığım Global Teacher Awards (Küresel Öğretmen Ödülü ) ödülüm Denizli ilimize hayırlı olsun” dedi.