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Sahte arkadaşlık siteleriyle dolandırıcılık! 8 kişi tutuklandı

Sahte arkadaşlık siteleriyle dolandırıcılık! 8 kişi tutuklandı

Diyarbakır merkezli 2 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, 2 aylık teknik takip sonucunca bir çetenin internette sahte arkadaşlık siteleri kurduğu, arayan kişilerden buluşma vaadiyle para aldığı, kimi zaman evlilik için form doldurttuğu, bu şekilde insanları dolandırdığı tespit edildi.

Çalışmada, çetenin sözde internet arkadaşlık sitesinde akşam yemeği, hafta sonu, tatil arkadaşlığı ve evlilik paketi gibi seçenekler sunduğu, fotoğraflardan tercihte bulunan mağdurlarla, buluşma ayarladıkları ancak randevuya gitmedikleri, çağrı merkezi kurarak yaptıkları görüşmelerle, arkadaş arayanları para yatırmaları için ikna ettikleri ortaya çıktı.

Şüphelilerin yakalanması amacıyla Diyarbakır ve İzmir'de eş zamanlı olarak "makyaj" operasyonu düzenlendi.

Operasyonda yakalanan 8 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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