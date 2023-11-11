TEM ekiplerinden öğretmenlere bilgilendirme

Erzincan’da TEM ekiplerince öğretmenlere yönelik toplumun huzur ve güvenliğini tehdit eden eylemlere ve provokasyonlara karşı duyarlı ve dikkatli olmalarını sağlamak için "Gençlik Sizin Eseriniz” projesi kapsamında bilgilendirme faaliyetleri devam ediyor.

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Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütlerine karşı yürütülen mücadeleyi bilgilendirme ve önleme faaliyetleri ile desteklemek, terör örgütlerinin eleman kazanımlarını engellemek, ilk ve ortaokul dereceli eğitim kurumlarında eğitim-öğretim veren öğretmenlerin toplumun huzur ve güveliğine yönelik eylemlere ve provokasyonlara karşı duyarlı olmalarını sağlamak amacıyla kentte görev yapan tüm öğretmenlere yönelik “Gençlik Sizin Eseriniz” projesi bilgilendirme faaliyetleri devam ediyor.

Bu kapsamda, kent merkezinde bin 143, Otlukbeli, Çayırlı, Tercan, İliç, Kemaliye, Refahiye, Kemah, Üzümlü ilçelerinde 398 olmak üzere toplam bin 541 öğretmene bilgilendirme yapıldı.