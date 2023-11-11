BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Marmara Bölgesini etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle BUDO, bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.Abone ol
Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler şu şekilde:
"08.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08.00'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya),
saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci),
saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas),
10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve saat 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)"