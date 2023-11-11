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BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Marmara Bölgesini etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle BUDO, bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

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Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler şu şekilde:


"08.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08.00'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya),

saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci),

saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas),

10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve saat 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)"

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