BIST 7.771
DOLAR 28,55
EURO 30,53
ALTIN 1.777,26
HABER /  GÜNCEL

Dilan-Engin Polat'ın para haraketini gösteren MASAK raporuna ulaşıldı

Dilan-Engin Polat'ın para haraketini gösteren MASAK raporuna ulaşıldı

Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat’ın şirketlerindeki para hareketlerini gösteren Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna ulaşıldı. Raporda sahte e-ticaret, vergi kaçırma, kredi kartı dolandırıcılığı ve yasadışı bahis kuşkularına yer verildi.

Abone ol

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'nin aktardığına göre; 49 sayfadan oluşan MASAK raporunda Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın kendi ve akrabaları üzerine de kurdurduğu şirketlerin hesabına gelen para miktarının 500 milyon TL olduğu tespit edildi.

Raporda çiftin ayrıca internet üzerinden yaptığı satışlarda vergi matrahını düşürmek için sahte belge kullanıldığı iddiasına da yer verildi.

Raporda şirketlerde toplanan yaklaşık 250 milyon TL’nin Polat ailesinin üyeleri tarafından nakit olarak çekildiği, lüks otomobil alımında kullanıldığı ifade edildi.

Sahte olduğu değerlendirilen alışlar 225 milyon 743 TL

MASAK raporunda, 200 milyon TL’lik e-ticaretin gerçek alış satış işleminin yapılmadığı, sahte belge düzenleyen kurumlar ile bankacılık hareketi olmayan mükellefler üzerinden gerçekleştirildiği kaydedildi. Sahte olduğu değerlendirilen alışların 225 milyon 743 TL olduğu belirtildi.

MASAK şüpheli para işlemlerinin POS cihazları kredi kartı dolandırıcılığı ve yasadışı bahis kuşkusuna dikkat çekilerek, bunun için banka hesapları ve diğer verilerin incelenmesini talep etti.

Abdulkadir Selvi'nin yazısının tamamı

ÖNCEKİ HABERLER
Çocuklar, jandarma personeliyle fidan dikti
Çocuklar, jandarma personeliyle fidan dikti
Ahlat’ta çam fidanları toprakla buluştu
Ahlat’ta çam fidanları toprakla buluştu
Büyükşehir’den tarıma sınırsız destek
Büyükşehir’den tarıma sınırsız destek
Daha küçük ve hafif PlayStation 5, Japonya'da satışa çıktı
Daha küçük ve hafif PlayStation 5, Japonya'da satışa çıktı
Köy okullarındaki öğrenciler, bilim ve sanatla buluşturuldu
Köy okullarındaki öğrenciler, bilim ve sanatla buluşturuldu
Kayıp ilanı verilen kadın evdeki bazanın altında ölü bulundu cinayetin nedeni belli oldu
Kayıp ilanı verilen kadın evdeki bazanın altında ölü bulundu cinayetin nedeni belli oldu
Celal Şengör'den Hakan Fidan açıklaması: Şahane bir adam
Celal Şengör'den Hakan Fidan açıklaması: Şahane bir adam
Kadıköy'de mağaza açılışında 10 bin liralık hediye çekini duyan akşamdan sıraya girdi
Kadıköy'de mağaza açılışında 10 bin liralık hediye çekini duyan akşamdan sıraya girdi
Diyanet İşler Başkanlığınca düzenlenen ders ve ek ders saatlerine ilişkin karar değişti
Diyanet İşler Başkanlığınca düzenlenen ders ve ek ders saatlerine ilişkin karar değişti
Gazze'de bombalardan kaçıp yollara düşen Filistinlilere de acımadılar sağ kurtulanlar dehşeti anlattı
Gazze'de bombalardan kaçıp yollara düşen Filistinlilere de acımadılar sağ kurtulanlar dehşeti anlattı
Pakistan, İsrail'e karşı laf değil icraat istedi
Pakistan, İsrail'e karşı laf değil icraat istedi
Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Karadaği: Filistin direnişi terör değildir
Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Karadaği: Filistin direnişi terör değildir