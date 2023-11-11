Köy okullarındaki öğrenciler, bilim ve sanatla buluşturuldu

Bingöl’de faaliyetlerini sürdüren Patika Derneği, İçişleri Bakanlığı’nın desteğiyle hazırladıkları proje kapsamında, köy okulundaki öğrencileri bilim ve sanatla buluşturdu.

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Bingöl’de uzun yıllardır faaliyetlerini sürdüren, eğitime ve gençlere yönelik projeler üreten Patika Derneği, İçişleri Bakanlığı’nın da destekleriyle “Patika Bilim ve Sanat” projesini hazırladı. Proje çerçevesinde köy okullarına giden ekip, öğrencileri hem sinema, tiyatro ve çeşitli oyunlarla eğlendirirken hem de bilimsel çalışmaları uygulamalı olarak aktardı.

Kent genelindeki 8 köy okuluna giden Patika ekibi, özellikle sinema ve tiyatroyla hiç tanışmayan öğrencileri sinemayla da buluşturdu.

Projenin amacına değinen Patika Derneği ekibinden Ruken Söylemez, bilime ve sanata yatkınlığı olan öğrencilerin içinde cevheri ortaya çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

Öğrencileri bilim ve sanatla tanıştırmayı hedefledik

Söylemez, “Patika derneği olarak Solhan ilçesine bağlı Yenibaşak köyüne geldik. Bu köyde olmamızın sebebi, Patika Bilim ve Sanat Projesi. Bu proje İçişleri Bakanlığı’ndan onay ve hibe almış bir proje. Bu süre içerisinde 8 köye gitmeyi hedefledik.

Gittiğimiz köylerde de öğrencileri bilim ve sanatla tanıştırmayı hedefledik. Etkinliklerimizin içerisinde, çocuklarla yapmış olduğumuz deneysel kitler var. Amacımız, çocuklarla bazı deneyler yapmak ve onların içindeki cevheri çıkartmak istiyoruz.

Benzer projelere devam edeceğiz

Bunun dışında bir tiyatro ekibimiz var. Ekibimizle beraber gitmiş olduğumuz köylerin hepsinde çocuklara bir tiyatro gösterimi sergiledik. Köylerde ilk defa sinema izleyen çocuklar vardı, aslında biraz da amacımız onlara erişmekti. Bu programın aslında temel amacı da, kırsalda yaşayan çocuklarla beraber gün boyunca ilk derslerinden son derslerine kadar bilim ve sanat adına onlara ne aktarabiliriz bunları hedefledik” dedi.

Benzer projelere devam edeceklerinin altını çizen Söylemez, “Proje aslında çocuklar kadar bize de çok şey kattı. Kırsal bölgelerde yaşayan çocuklarla bir arada olmak bizim için çok güzeldi. Patika derneği Bingöl’deki gençlerden oluşan bir ekip. Bu projeyle de Bingöl’ün kırsal alanlarına gitme fırsatımız oldu. Bu tarz projelerimizi devam ettirmek istiyoruz, çocukların hayatlarına dokunmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Söz konusu proje kapsamında, çocuklara çeşitli oyuncaklar da hediye edildi.