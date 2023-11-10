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Abdullah Avcı'dan sert eleştiri: Okul bahçesinde oynamıyoruz!

Abdullah Avcı'dan sert eleştiri: Okul bahçesinde oynamıyoruz!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Bu oyun; enerji, duygu, coşku ama akıl var. Duygularınla oynayamazsın. Okul bahçesinde oynamıyoruz. Planı var, organizasyonu var" dedi.

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Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor sahasında Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Bordo-mavili ekibe galibiyeti getiren golleri Paul Onuachu attı. 

Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. 

Abdullah Avcı'nın açıklamaları şu şekilde: 

"Her türlü detayı düşündük"

"Bu iş, enerji işi. Bugün ısınmada bilgi geldi, takımın enerjisi düşük diye. Ne oldu yani bir haftada? 4 gündür uyarıyorum zor maç diye. Her türlü detayı düşündük. İkinci yarıda sadece teknik olarak değişiklik yaptık. Bazı geçişler yakaladık, golü bulduk. Ama yediğimiz gol, ilkokul vardır, ondan önce kolej vardır... Bu şekilde bir pas, arkası dönük oyuncuya atılmaz. Arkası dönük oyuncu da oraya girip o pası almaz. Bunların hepsini tekrar tekrar çalışmak zorundayız. Bu biraz yoruyor ama yapacak bir şey yok, işimiz bu."

"Oyuncu kalitesini arttırmamız gerekiyor"

"Bunları görerek kazanabiliyorsak, bu bizim için değerli. Kazanmak ve gelişmek önemli. Bu oyun; enerji, duygu, coşku ama akıl var. Duygularınla oynayamazsın. Okul bahçesinde oynamıyoruz. Planı var, organizasyonu var. Bu şekilde kazandık, ikinci yarıda daha iyiydik. Yeterli mi, değil. Çok çalışmamız, daha hızlı oynamamız gerekiyor. Oyuncu kalitesini arttırmamız gerekiyor. Çok çalışacağız, tekrarlar yapacağız. Daha iyi olacağız diye düşünüyorum."

"Sezonun golü diyebilirim"

"Sezon çok uzun olmasına rağmen sezonun golü diyebilirim. Hem kazanmada etkisi olan hem de fantastik bir gol. Fantastik bir gol. Belki ona göre bir oyunu tercih edeceğiz, bilmiyorum."

"Olmuyorsa yapacak bir şey yok bay bay"

"O topun atılmaması gerektiğini söylüyorum. Bunu oyuncularda yaşayacak. Her anı yaşıyorum. Oyuncu da yaşaması lazım. Olmuyorsa yapacak bir şey yok. Bay bay. Net bu oyun bir organizasyonu oyunudur. Gelişimimizi hızlandırmamız lazım"

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