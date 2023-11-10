Gençlere evlilik kredisi Gabar'dan gelecek

Aile ve Gençlik Fonu teklifi Meclis'e geldi. Gabar petrolü ve Karadeniz gazından elde edilecek gelirin % 20'si, gençlere verilecek evlilik kredisinin kaynağı olacak.

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Gençlere verilecek evlilik kredisinin kaynağı Karadeniz gazı ve Gabar petrolü olacak. Öngörülere göre bu kaynakların yüzde 20'sinin aktarılmasıyla 5 milyara yakın bir fon oluşacak.

Yerli doğalgaz ve petrol, yeni evlenecek gençlere kaynak olacak. 2 yıl geri ödemesiz, 48 ay vadeli 150 bin TL'lik krediye kaynak olarak Karadeniz gazı ve Gabar petrolü kullanılacak. Öngörülere göre bu kaynakların yüzde 20'sinin aktarılmasıyla 5 milyara yakın bir fon oluşacak. Aile ve Gençlik Fonu adıyla oluşacak fonun kuruluşuna ilişkin teklif dün TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı.

Görüşmeler sırasında söz alan teklifin sahibi AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Sakarya Gaz Sahası projesinde ilk fazda günlük 10 milyon metreküp gaz üretildiğini aktararak "Proje tam kapasiteye ulaştığında günlük 40 milyon metreküp üretim yapılacak. Bu da ülkemizin doğalgaz ihtiyacının yüzde 25-30'una tekabül ediyor. Türkiye Petrolleri yüzde 100'ü hazineye ait bir kamu iktisadi teşekkülü. Haliyle buradan elde edilecek gelir direkt hazineye, oradan da Aile ve Gençlik Fonu'na aktarılacak" dedi.

Milli Enerji ve Maden Politikası'nın hedefleriyle uyumlu olarak petrol arama faaliyetlerinin hız kazandığını anlatan İnan, burada doğu illerinin terörden arındırılmasının da önemli bir rol oynadığını söyledi.

Yüzde 20 pay akacak

Gabar'da Şehit Esma Çevik ve Şehit Aybüke Yalçın sahalarındaki son keşiflerden önce günlük petrol üretiminin 80 bin varil civarında olduğunu, son keşiflerle birlikte günlük petrol üretimini 200 bin varile çıkarmayı hedeflediklerini belirten İnan, "Bu da petrol ihtiyacımızın yüzde 20'sini karşılayacağız demek oluyor. Yine buradan elde ettiğimiz gelir de Aile ve Gençlik Fonu'na aktarılacak" dedi.

AK Parti İzmir Milletvekili İnan "Doğalgaz ve petrol keşiflerimiz ve tabii kaynaklar alanlarındaki çalışmalarımızla yer altı kaynaklarımızı ekonomiye kazandıracağız. Bu kazanç da Aile ve Gençlik Fonu yoluyla vatandaşımıza, gençlerimize ulaşmış olacak. Fonun büyüklüğü ile ilgili projeksiyonlar yapıldı. Şu anda mevcut doğalgaz, petrol ve maden kaynaklarında yüzde 20'lik bir bölümün aktarılmasıyla en az 4,5-5 milyar liralık bir kaynağın oluşturulabileceğini öngörmekteyiz." dedi.

İnan fonu, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı ve bakanlık yetkililerinin kolaylaştırıcılığında çalışacak kamu tüzel kişiliği olarak tasarladıklarını anlattı.

Yaş sınırı yok

İnan, "Bu fondan yararlanacak genç sayımızı en yüksekte tutmak için kanunumuzda bir yaş sınırı belirtmedik. Bir sınır koymuyoruz. Yaş sınırları proje kapsamında ilin ve bölgenin özelliğine göre, oradaki gençlerin durumlarına göre değerlendirilecek, ona göre esnetilecektir. Hedefimiz bir an önce 81 ildeki gençlerimizin hepsine ulaşmaktır." ifadelerini kullandı.

KAYNAK: AKŞAM