Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Riyad'a gidiyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail’in Gazze'de başlatmış olduğu saldırıların ele alınacağı 8’inci Olağanüstü İslam Zirvesi’ne katılmak üzere yarın Riyad'a hareket edecek.

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İsrail'in yoğun bombardımana tuttuğu Gazze Şeridi'nde insani kriz her geçen saat derinleşiyor.

Binlerce kişinin öldüğü saldırılara karşı dünya sessizliğini koruyor.

Dünya susarken Türkiye mazlumların yanında



Türkiye, İsrail-Filistin çatışmasında silahların susması için yoğun diplomasi çabasını sürdürüyor.

Ukrayna-Rusya krizinde yaptığı arabuluculuk sayesinde tahıl koridoru açılıp, esir değişimi gerçekleşmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sahada

Rusya-Ukrayna savaşında üstlendiği misyonla dünyanın takdirini kazanan Erdoğan, İsrail ile Filistin arasında da sorunun çözülmesi için yoğun çalışmalarını sürdürüyor.

Riyad'a gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail’in Gazze'de başlatmış olduğu saldırıların ele alınacağı 8’inci Olağanüstü İslam Zirvesi’ne katılmak üzere yarın Riyad'a hareket edecek.

Toplantının konusu Gazze

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İsrail’in Gazze başta olmak üzere işgal edilmiş Filistin topraklarına ve Filistin halkına yönelik saldırılarını ele almak üzere tertiplenen 8’inci Olağanüstü İslam Zirvesi’ne katılmak üzere 11 Kasım 2023 tarihinde Riyad’ı ziyaret edeceklerdir.

Zirvede, İslam âleminin temsilcilerinin, yaşanan gelişmeler karşısında atılacak somut adımlar hakkında fikir teatisinde bulunmaları planlanmıştır.

Zirve oturumuna hitap edecek olan Sayın Cumhurbaşkanımızın toplantı marjında, katılımcı liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirmeleri de öngörülmektedir.