İsrail Gazze'de okula saldırdı: En az 20 ölü

İsrail'in, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bir okula düzenlediği saldırıda en az 20 kişi hayatını kaybetti.Abone ol
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik havadan, denizden ve karadan düzenlediği saldırılar 35. gününde devam ediyor.
Gazze'deki Şifa Hastanesi'nin müdürü, İsrail'in kentteki bir okula düzenlediği saldırıda en az 20 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Bu saldırıdan hemen sonra İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan 'işgal' açıklaması geldi.
Netanyahu, "Hamas'tan sonra da Gazze, İsrail ordusunun kontrolü altında kalacak" dedi.