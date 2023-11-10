ABD ve Çin devlet başkanları, 15 Kasım'da görüşecek

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD Başkanı Joe Biden ile 15 Kasım'da ikili ilişkileri görüşmek üzere ABD'nin San Francisco şehrinde bir araya gelecek.

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Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, 15 Kasım'da yapılacak görüşmede, Başkan Biden ve Çin Devlet Başkanı Şi'nin ikili ilişkileri, iletişim kanallarının açık kalmasının önemini, bölgesel ve ekonomik konuları ele alacağı bildirildi.

Açıklamada, iki liderin, geçen yıl Endonezya'daki G20 Zirvesi'nde yaptıkları son görüşmede vardıkları anlayış birliğine uygun olarak, iki ülke arasındaki rekabeti sorumlu şekilde devam ettirmenin yollarını ve özellikle uluslararası toplumu etkileyen, ulus aşırı meselelere ilişkin menfaatlerinin uyuştuğu alanlardaki işbirliği olanaklarına da değineceği kaydedildi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Devlet Başkanı Şi'nin ABD Başkanı Biden'ın davetiyle, Çin-ABD zirve buluşması ve 30. APEC Ekonomi Liderleri Toplantısı için 14-17 Kasım'da San Francisco şehrini ziyaret edeceği bildirildi.

Şi'nin ziyareti, ABD-Çin ilişkilerinde jeopolitik ve ekonomik rekabetin getirdiği gerilimlerin yanında diyalog arayışlarının arttığı bir dönemde kritik önem taşıyor.

Biden ve Şi, en son Kasım 2022'de Endonezya'nın Bali Adası'nda düzenlenen G20 Zirvesi'nde yüz yüze görüşmüştü. Bu yıl Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki G20 Zirvesi'ne ise Biden katılırken Çin lideri katılmamıştı.

ABD-Çin ilişkilerinde diyalog arayışları

Çin'e ait yüksek irtifa balonunun şubatta ABD hava sahasına girmesinin yol açtığı kriz nedeniyle durma noktasına gelen Washington-Pekin ilişkilerinde, hazirandan bu yana üst düzey temasların yoğunlaştığı gözleniyor.

Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın balon krizi nedeniyle iptal ettiği Çin ziyaretini haziranda yapmasının ardından temmuzda ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ve İklim Değişikliği Özel Temsilcisi John Kerry, ağustosta ise Ticaret Bakanı Gina Raimondo ülkeyi ziyaret etmişti.

ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Senatör Chuck Schumer başkanlığındaki bir grup senatör de ekim ayı başında Çin'i ziyaret etmiş ve Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından kabul edilmişti.

California Valisi Gavin Newsom da ekimde Çin'e yaptığı ziyarette, Pekin'de Devlet Başkanı Şi ile görüşme imkanı bulmuştu.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Şi'nin muhtemel ziyaretine hazırlık mahiyetinde 26-28 Ekim'de Washington'ı ziyaret ederek temaslarda bulunmuştu. Vang, ziyarette Dışişleri Bakanı Blinken ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın yanı sıra Başkan Biden ile de görüşmüştü.

Çin'in dış ekonomik ilişkilerden sorumlu Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng da ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'in davetiyle Washington'da bulunuyor.