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Beşiktaş resmen açıkladı! Teknik direktörlük görevine Rıza Çalımbay getirildi

Beşiktaş resmen açıkladı! Teknik direktörlük görevine Rıza Çalımbay getirildi

Beşiktaş, teknik direktörlük görevine Rıza Çalımbay'ın getirildiğini açıkladı.

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Beşiktaş'ta, Teknik Sorumlu Burak Yılmaz'ın istifasının ardından takımın başına geçecek isim kısa sürede belli oldu. Siyah-beyazlılar, deneyimli teknik direktör Rıza Çalımbay ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Beşiktaş, yarın saat 12.00'de Çalımbay için Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde imza töreni düzenleneceğini de bildirdi.

Beşiktaş, "Yuvana Hoş Geldin Rıza Çalımbay" başlığıyla sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlük görevine Rıza Çalımbay getirilmiştir. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle: “Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Rıza Çalımbay ile 10.11.2023 (bugün) tarihi itibarıyla anlaşmaya varılmıştır.” Yeni Teknik Direktörümüz Rıza Çalımbay, yarın (11 Kasım) saat 12.00’de BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde bir basın toplantısı düzenleyecektir. Rıza Çalımbay’a görevinde üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadelerini kullandı.

Rıza Çalımbay kimdir? Futbolculuğunda 'Atom Karınca' lakabıyla anılıyordu

Rıza Çalımbay, 2 Şubat 1963 tarihinde doğdu. Türk eski millî futbolcu ve teknik direktör. Beşiktaş'ın ve Türkiye millî futbol takımının eski kaptanı olan Çalımbay, "Atom Karınca" lakabıyla anılmaktaydı.

Kariyeri boyunca sadece Beşiktaş forması giydi

Kariyeri boyunca sadece Beşiktaş'ın formasını giymiştir (1980-1996). Uzun süre kaptanlığını yaptığı Beşiktaş'ın resmî maçlarda en çok formasını giyen futbolcusudur.

Futbola Beşiktaş'ın altyapısında başladı. 1980/1981 sezonunda A takım kadrosuna yükseldi. Orta sahanın sağında görev almasına rağmen orta sahanın ortasında ve sağ bek mevkiinin de alternatif adamıydı. Beşiktaş A Takımı'nda 16 sezonda 494 lig maçı oynadı ve toplam 41 gol kaydetti.

1. Lig tarihinde en çok forma giyen Beşiktaşlı oyuncu unvanını aldı. Futbol yaşantısı boyunca sadece Beşiktaş forması giydi ve yıllarca başarıyla kaptanlık yaptı.

16 sezonda 6 lig, 3 Türkiye Kupası, 4 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 1 Başbakanlık Kupası ve 6 Türkiye Spor Yazarları Derneği Kupası kazanan Rıza Çalımbay, 1996 Temmuz'unda jübile yaparak aktif futbola veda etti.

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