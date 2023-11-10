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Şanlıurfa’da kanlı çocuk ayakkabıları ile Gazze'deki katliama dikkat çekildi

Şanlıurfa’da kanlı çocuk ayakkabıları ile Gazze'deki katliama dikkat çekildi

Şanlıurfa’da Filistin halkına destek olmak ve katliama dikkat çekmek için kanlı çocuk ayakkabıları ile yürüyüş düzenlendi.

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Filistin'de yaşanan zulüm nedeniyle Şanlıurfa'da yürüyüş gerçekleştirildi. Yürüyüşe erkeklerin yanı sıra kadınlar da katılarak Filistin'e destek verdi. Balıklıgöl yerleşkesinde başlayan yürüyüşte Filistin'e destek amaçlı pankartlar açıldı. Filistin'deki katliama dikkat çekmek amacıyla kanlı ayakkabı giyilerek kanlı oyuncaklar taşındı.

Dergah Camisinde kılınan Cuma namazının ardından yüzlerce Şanlıurfalı bir araya gelerek basın açıklaması düzenlendi. Yapılan açıklamada, siyonist işgalcilerin Filistin’de 33 günde binlerce insanı vahşice katlettiği belirtilerek, “100 yılı aşkın bir süredir siyonizmin temsilcisi tarafından esir alınan kutsal mabedimiz Kudüs’te zulüm devam ederken, zulmün sınırları Gazze’de her geçen gün daha da genişliyor. İnsan hakları gözetilmeksizin çocuk, kadın, yaşlı ve genç ayrımı yapılmadan alenen soykırıma uğrayan Filistin halkının çığlıklarına ne yazık ki tüm dünya kulak tıkıyor. Acımız, tepkimiz, gözyaşımız ve direnişimiz ortak olmalıdır” ifadeleri kullanıldı.

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