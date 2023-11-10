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Kasten öldürme suçundan 12 yıl hapis cezası ile aranan hükümlü yakalandı

Kasten öldürme suçundan 12 yıl hapis cezası ile aranan hükümlü yakalandı

Karabük’te hakkında kasten öldürme suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası ile yakalama kararı bulunan şahıs, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube İnfaz Büro Amirliği ekiplerince il merkezinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Uygulamada hakkında kasten öldürme suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası ile yakalama kararı bulunan B.C. isimli şahıs yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.C., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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