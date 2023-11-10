İsrail, çocuk hastanesini vurup cayır cayır yaktı! Gece boyu 4 hastaneyi açık açık bombaladılar

İSRAİL, Gazze'deki katliamın 35. gününe çocuk katliamı ile başladı. Gazze'deki Rantisi Çocuk Hastanesi, İsrail savaş uçakları tarafından bombalandı. Çocuk hastanesinde büyük yangınlar meydana gelirken, onlarca çocuk öldü. İsrail savaş uçakları ayrıca Şifa Hastanesi'nin avlusunu hedef aldı. Yaralıların sığındığı ENdonezya ve El-Avde hastanelerinin de çevresi ateş altına alındı.

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Gazze'de çocuk katliamı yapan İsrail, işgal operasyonunun 35. gününe yine çocuk katliamı ile başladı. İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'ndeki Rantisi İhtisas Çocuk Hastanesi'ni "doğrudan" hedef aldı. Hastanede büyük yangınlar çıkarken, onlarca çocuk öldü. İsrail, Şifa Hastanesi'nin de avlusunu vurdu.

Çocuk hastanesini direkt hedef aldılar

El-Aksa televizyonunun Telegram kanalından paylaşılan habere göre, İsrail savaş uçakları Rantisi Çocuk Hastanesi'ni doğrudan hedef aldı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı da yaptığı açıklamada, İsrail'in hastaneyi direkt hedef alması sonucu hastanenin bodrum katında ve bazı tesislerinde büyük yangınların çıktığı belirtildi.

İsrail Şifa Hastanesi'nin avlusu vuruldu

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi'nin avlusunu hedef aldığını belirtti. Kudra, saldırıda 2'si ağır 4 kişinin yaralandığını ifade ederek, binlerce kişinin barındığı hastanenin hedef alınmasının çok tehlikeli bir adım olduğunu vurguladı.

Yaralıların sığındığı 2 hastane de vuruldu

Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu, yaralı ve hastaların yanı sıra yerinden edilmiş binlerce Filistinlilerin sığındığı Endonezya Hastanesi'nin çevresine çok şiddetli saldırılar düzenledi. Saldırıların hastanenin bazı bölümlerinde ciddi hasara yol açtığı ve insanlar arasında ciddi panik oluşturduğu belirtilen haberde, ölen ve yaralananların olduğu aktarıldı.

İSRAİL, GAZZE’DE KAN BANKASININ VURDU İsrail, Gazze Şeridi’ndeki sağlık tesislerini hedef almaya devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref El Kudra yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi’ndeki kan bankasını vurduğunu duyurarak, tesisin hizmet dışı kaldığını açıkladı. Saldırıda can kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye'de yer alan El-Avde Hastanesi çevresini bombaladığı belirtildi. Saldırıda gönüllü bir sağlık görevlisinin yaralandığı ifade edilen açıklamada, Kızılay'a ait iki ambulansın da hizmet dışı kaldığı aktarıldı.