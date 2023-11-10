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Alt kat daireye sarkıttığı halatla girip karısını öldüren adamın dosyası Yargıtay’a taşındı

Alt kat daireye sarkıttığı halatla girip karısını öldüren adamın dosyası Yargıtay’a taşındı

23 Mart 2021 günü alt kattaki dairede bulunan eşini, sarkıttığı halatla eve girdikten sonra öldüren zanlının müebbet hapse çarptırıldığı dava üst mahkemeye taşındı. İstinafa giden dosya, sanığın kendisini cezadan kurtarmak için tahrik edildiği iddiasında bulunduğu düşüncesiyle reddedildi.

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Olay, 23 Mart 2021 günü Pamukkale ilçesi 15 Mayıs Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Meral Sivrikaya (51) 10 gün önce eşi Erkan Sivrikaya (52) ile aralarındaki tartışmanın ardından kızı Özlem Yılmaz’ın evine yerleşti.

Bu durumu sindiremeyen Erkan Sivrikaya, kızının yaşadığı 6 katlı apartmana girerek, 6. katındaki boş dairede bir süre bekledi. O sırada boş dairedeki camlara ‘Dön yuvana’ şeklinde yazı yazması dikkatlerden kaçmadı. Evde bulunan damadı Hasan Yılmaz ile kızı Özlem Yılmaz’ın uyumasını bekleyen Erkan Sivrikaya, daha sonra 6. kattan 5. kattaki dairenin balkonuna ip yardımıyla sarkarak atladı.

“Namusumu temizledim” diyerek kaçmaya çalıştı
Katil eş, balkonuna atlayarak girdiği dairede eşi Meral Sivrikaya’yı bıçak darbeleri ile ağır yaraladı. 10’nun üzerinde bıçak darbesi alan Meral Sivrikaya, kanlar içerisinde yerde kaldı. O sırada evden kaçmaya çalışan katil eş, “oh be, namusumu temizledim” diyerek bağırdığı öğrenildi. Çevredeki esnaflar, koşarak kaçmaya çalışan Erkan Sivrikaya’yı durdurarak bölgeye sevk edilen polis ekiplerine teslim etti. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri ise ağır yaralanan Meral Sivrikaya’ya ilk müdahalede bulunduğu Meral Sivrikaya ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Müebbet hapse itiraz edildi
Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Erkan Sivrikaya, sonrasında görülen duruşmalarda müebbet hapise çarptırıldı. Verilen karar sonrasında sanık Erkan Sivrikaya’nın avukatları dosyayı istinafa taşıdı. Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından incelenen dosya; Erkan Sivrikaya’nın dosyasında her hangi bir usulsüzlük olmadığı, sanık Erkan Sivrikaya’nın kendisini cezadan kurtarmak için tahrik edildiği iddiasında bulunduğu gerekçesiyle başvuruyu reddetti. Bu karar üzerine sanık avukatları, bu kez de konuyu Yargıtay’a taşıdı.

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