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Meteoroloji uyardı, Manisa için kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış geliyor

Meteoroloji uyardı, Manisa için kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü tarafından Manisa için çok kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapılarak vatandaşların tedbirli olması istendi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan uyarı şöyle: "Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren Manisa il genelinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Yunusemre, Şehzadeler, Turgutlu, Saruhanlı, Akhisar, Soma ve Kırkağaç ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli (50-75 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

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