37 kiloya düştü cezaevinden tahliye oldu! Nihal Candan koğuş günlerini anlattı
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Kara para aklama soruşturmasında tutuklanan, cezaevinde yemek yememe hastalığına yakalanarak 37 kiloya kadar düşen ve ardından tahliye edilen sosyal medya fenomeni Nihal Candan, cezaevinde yaşadıklarını anlattı. Futbol dünyasının ünlü isimlerini dolandırdığı iddiasıyla tutuklanan Seçil Erzan’la aynı koğuşta kaldığını söyleyen Nihal Candan, “Sorun yaşamadık. Seçil haber izlemiyor diye biz de haber izlemiyorduk.” dedi.
Sosyal medya fenomenleri Bahar-Nihal Candan kardeşler, kara para aklama soruşturmasında 5,5 ay önce tutuklandı.
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Fenomen kardeşlerden Nihal Candan, cezaevinde anoreksiya (yemek yememe) hastalığına yakalandı, 37 kiloya kadar düştü.
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Durumunun kötüye gitmesi üzerine tedavisine cezaevinde devam edilemeyeceği yönünde rapor verilen Nihal Candan, tahliye edildi.
Candan, cezaevinde yaşadıklarını anlattı.
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Kanal D’ye konuşan Nihal Candan, cezaevindeki ilk günlerinin zor geçtiğini söyledi.
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