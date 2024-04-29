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37 kiloya düştü cezaevinden tahliye oldu! Nihal Candan koğuş günlerini anlattı

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37 kiloya düştü cezaevinden tahliye oldu! Nihal Candan koğuş günlerini anlattı

Kara para aklama soruşturmasında tutuklanan, cezaevinde yemek yememe hastalığına yakalanarak 37 kiloya kadar düşen ve ardından tahliye edilen sosyal medya fenomeni Nihal Candan, cezaevinde yaşadıklarını anlattı. Futbol dünyasının ünlü isimlerini dolandırdığı iddiasıyla tutuklanan Seçil Erzan’la aynı koğuşta kaldığını söyleyen Nihal Candan, “Sorun yaşamadık. Seçil haber izlemiyor diye biz de haber izlemiyorduk.” dedi.

37 kiloya düştü cezaevinden tahliye oldu! Nihal Candan koğuş günlerini anlattı

Sosyal medya fenomenleri Bahar-Nihal Candan kardeşler, kara para aklama soruşturmasında 5,5 ay önce tutuklandı.

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37 kiloya düştü cezaevinden tahliye oldu! Nihal Candan koğuş günlerini anlattı

Fenomen kardeşlerden Nihal Candan, cezaevinde anoreksiya (yemek yememe) hastalığına yakalandı, 37 kiloya kadar düştü.

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37 kiloya düştü cezaevinden tahliye oldu! Nihal Candan koğuş günlerini anlattı

Durumunun kötüye gitmesi üzerine tedavisine cezaevinde devam edilemeyeceği yönünde rapor verilen Nihal Candan, tahliye edildi.

Candan, cezaevinde yaşadıklarını anlattı.

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37 kiloya düştü cezaevinden tahliye oldu! Nihal Candan koğuş günlerini anlattı

Kanal D’ye konuşan Nihal Candan, cezaevindeki ilk günlerinin zor geçtiğini söyledi.

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