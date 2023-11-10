İstanbul'da yakalanan uyuşturucu baronuyla ilgili yeni detaylara ulaşıldı

İSTANBUL'da bir evde yakalanan Kompanio Bello adlı uyuşturucu kartelinin lideri Dritan Rexhepi ile ilgili yeni detaylara ulaşıldı. Interpol'ün “en çok aranan 10 kişi“ listesinde yer alan Rexhep'in Arnavutluk'ta 2 polis memurunu öldürdükten sonra yakalanan uyuşturucu baronunun gözaltına alındığı günün akşamın da nezaretten kaçtığı öğrenildi.

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Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz Çarşamba günü İstanbul Beylikdüzü’nde İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından bir eve yapılan baskında yakalanan Kompanio Bello adlı uyuşturucu kartelinin lideri ‘Gramoz’ lakaplı Dritan Rexhepi ile ilgili yeni bilgi ve ayrıntılara ulaşıldı.

Interpol'ün “en çok aranan 10 kişi“ listesinde yer alıyor

İtalya ve Türkiye’den güvenlik güçlerinin işbirliğiyle 8 Kasım’da yakalanan Rexhepi‘nin, Güney Amerika-Avrupa rotasındaki ulusal kokain kaçakçılığı ağının 'başı' olduğu ileri sürüldü. Türk polisine yakalandığı sırada üzerinden “Benjamin Omar Perez Garcia” adına düzenlenmiş sahte İspanya pasaportu ve kimlik belgeleri çıkan Dritan Rexhepi, Interpol'ün “en çok aranan 10 kişi“ listesinde yer alıyor. Firarların ‘ustası’ olarak nitelendirilen, sadece ülkesinde değil, birçok ülkede aranan Arnavutluk kökenli uyuşturucu baronu, Latin Amerika ve Avrupa merkezli uyuşturucu mafyalarıyla yakın bağları olan önemli bir uluslararası uyuşturucu kaçakçısı olarak kabul ediliyor.

Arnavutluk’ta polis karakolunun nezaretinden firar etti, İtalya’ya kaçtı

Arnavutluk ve İtalyan adli makamlarınca “Kasten Adam Öldürme, Uyuşturucu, Adam kaçırma, kişiyi hürriyetten yoksun bırakma, seyahat belgesinde sahtecilik, silah ve mühimmat” gibi çok sayıda suçtan Interpol tarafından Kırmızı Bülten ile uluslararası seviyede aranan “Gramoz“ lakaplı Dritan Rexhepi, Arnavutluk’ta ilk ‘kiralık katili’ olarak tanımlanıyor. Bundan önce birçok ülkede polisiye soruşturmalara takılan ve yakalanıncaya kadar 3 ülkenin hapishanelerinden kaçmayı başaran uyuşturucu baronu, ilk cinayetini 1998 yılında kendi ülkesinde Arnavutluk'un Dıraç iline bağlı Akçahisar belediyesinde bulunan Fushe-Kruje'da 2 polis memurunu öldürmekle suçlanıyor. O tarihte 2 polisin ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada yakalanan ve gözaltına alındığı günün akşamı da Durres Karakolu’nun nezaretinden kaçmayı başaran “Gramoz“ lakaplı uyuşturucu baronu Dritan Rexhepi, izini kaybettirdikten sonra illegal yollardan İtalya’ya geçiş yaptı.

İtalya’da denizde kokain transferi sırasında yakalandı, Lombardiya bölgesinde hapishaneden kaçtı

Bir süre Sicilya mafyasıyla iş tutan Rexhepi, Kompanio Bello adlı uyuşturucu kartelinin liderliğini yürütürken uluslararası arenada kokain ticaretinin kilit ismi haline geldi. Kartelinin adı uluslararası düzeyde üne kavuştukça ‘en çok aranan’ suçlular listesine girmeye başlayan Rexhepi, İtalya polisi tarafında Sicilya adası açıklarında bir ticari gemiden balıkçı teknesine uyuşturucu nakli sırasında 5 İtalyan ve 2 Arnavutluk vatandaşı ile birlikte yakalandı. Kokain transferinde yakalanan Rexhepi ve diğer uyuşturucu kaçakçıları İtalya’da tutuklanarak cezaevine konuldu.

Daha önce ülkesindeki Durres Karakolunun nezaretinden kaçma tecrübesi bulunan “Gramoz“ lakaplı uyuşturucu baronu, bu kez İtalya’da Lombardiya bölgesinde yer alan Pavia kentindeki yüksek güvenlikli hapishaneden kaçma planları yaptı. 2010’da diğer iki Arnavutla birlikte İtalya'nın Pavia kentindeki yüksek güvenlikli hapishaneden kaçtı.

İspanya’da banka soygununa kalkıştı

Kaçarak izini kaybettiren Dritan Rexhepi, İspanya’ya geçerek kartelini buradan yönetmeye çalıştı. Temmuz 2011'de İspanya’nın Barcelona kentinde ülkenin en büyük bankalarından birine soygun gerçekleştirdiği sırada yakalandı. Uyuşturucu baronu, söz konusu banka soygununda tutuklandı, ancak buradan da kaçmayı başardı. Güney Amerika-Avrupa hattındaki uyuşturucu rotasının kilit isimlerinden biri olarak öne çıkan Rexhepi, 30 Nisan 2018'de İspanyol polisi, DEA ve EUROPOL işbirliğinin zincirleme operasyonlarıyla beraberindeki 6 kaçakçı ile birlikte 1 ton uyuşturucu ve 1 milyon 560 bin euro para ile gözaltına alındı.

Hasmını kaçırtıp ölüm emrini vermekle suçlanıyor

Söz konusu operasyonda Arjan Ndoci, Ardjan Noka, Mondi Prenga, Mond Gjoni, Don Gjoni ve Julian Bedlini adlı uyuşturucu ağının diğer fertleri ile birlikte yakalanan 42 yaşındaki kartel lideri, hakkında yöneltilen suçlamalarla tutuklandı. Soruşturma sonucunda suç ağının tüm fertlerinin yurtdışındaki suç faaliyetlerinden elde ettikleri gelirlere, banka hesaplarında kendileri ve aileleri adına taşınır/taşınmaz varlıklara el konuldu. Tiran başta olmak üzere Arnavutluk’un birçok şehrinde gayrimenkul yatırımı bulunan Kompanio Bello adlı uyuşturucu kartelinin lideri, ülkesinin iade talebi üzerine Arnavutluk’a teslim edildi.

Türkiye’ye İspanyol pasaportuyla giriş yaptı

Burada 2019’da tutuklu bulunduğu cezaevinden firar eden Dritan Rexhepi, hasım olarak gördüğü bir başka sabıkalı Arjan Prenga'nın kaçırılması ve infaz edilmesi emrini vermekle suçlandı. Türkiye’ye İstanbul Havalimanı’ndan “Benjamin Omar Perez Garcia” adına düzenlenmiş İspanyol pasaportuyla giriş yaptığı tespit edilen Dritan Rexhepi, sınırdışı edilmek üzere dün İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilmişti.