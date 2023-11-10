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Bakan Koca, bütçe görüşmelerinde duyurdu: HPV'de aşılama başlıyor

Bakan Koca, bütçe görüşmelerinde duyurdu: HPV'de aşılama başlıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10 ay önce ücretsiz olacağını duyurduğu Human Papilloma Virüs (HPV) aşısıyla ilgili dün bütçe görüşmelerinde açıklamalarda bulundu. Koca, "HPV aşılamaları kısa sürede başlayacak, tedarik için firmalarla görüşmeler devam ediyor" ifadelerini kullandı. Öte yandan Koca, uzun vadede ‘yerli HPV aşısı’ üretimi vurgusunda bulunurken üreticilerden de destek istedi.

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Kadınlarda en sık görülen kanser türü olarak bilinen rahim ağzı kanseriyle ilgili yürütülen mücadele sonuç vermiş ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz yılın kasım ayında hastalığı önlemede önemli olan HPV aşısının ücretsiz olacağını duyurmuştu. Son olarak Koca, dün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Sağlık Bakanlığı'nın 2024 yılı bütçesinin görüşmelerinde aşılamaların kısa sürede başlayacağını duyurdu.

Koca, "HPV aşılamaları kısa sürede başlayacak, tedarik için firmalarla görüşmeler devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Koca tedarik için firmalarla görüşmelerin devam ettiğini belirtirken aşılamaların kısa sürede başlayacağını duyurdu.

Üreticilerden destek talebi 

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Sağlık Bakanlığının 2024 yılı bütçesinin görüşmelerinde açıklamalarda bulunan Koca uzun vadede ‘yerli HPV aşısı’ üretimi vurgusunda bulunurken üreticilerden de destek talebinde bulundu.

Koca, "Firmalarla pazarlıkta elimizi kuvvetlendirmek için talebi üretenlerden destek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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