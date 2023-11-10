Meta ve Snapchat AB'de mercek altında!

Avrupa Birliği (AB), Meta ve Snapchat'ten platformlarında reşit olmayanların yasa dışı ve zararlı içeriklerden nasıl korundukları konusunda bilgi talep etti.

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AB Komisyonu, Facebook'un sahibi Meta ve Snapchat şirketinden 18 yaşından küçüklere yönelik aldıkları tedbirlere ilişkin resmi bilgi istendiğini açıkladı.

Açıklamada, AB Dijital Hizmetler Yasası kapsamında uygulamaya giren yeni kurallar kapsamında, şirketlerin çocukların korunmasına ilişkin ilave yükümlülüklere uymaları gerektiği anımsatılarak reşit olmayanların korunmasına ilişkin alınan önlemlerin ve bu alanda yapılan risk değerlendirmelerinin Komisyona sunulması gerektiği ifade edildi.

Meta ve Snapchat'in 1 Aralık tarihine kadar istenen bilgileri AB'ye sunması gerektiği işaret edilen açıklamada, Birlik kuralları uyarınca Komisyonun bilgi talebine yanlış, eksik veya yanıltıcı yanıt verilmesi durumunda para cezası uygulanabileceği kaydedildi.

Meta ve Snapchat'in AB tarafından "Çok Büyük Çevrim İçi Platform" olarak sınıflandırıldığı anımsatılan açıklamada, bu platformların yasa dışı ve zararlı içeriğin yayılmasıyla ilgili risklerin değerlendirilmesi ve azaltılması, çocuk hakları ve küçüklerin korunması da dahil olmak üzere belirlenen kuralların tamamına uyması gerektiği bildirildi.

AB, dün de YouTube ve TikTok'a benzer bilgi talebi göndermiş ve bu alanda aldıkları önlemleri sormuştu.

Birlik, ağustosta yürürlüğe giren yasa büyük dijital platformlara katı kurallar getirmişti.​​​​​​​

Kural ihlalinde bulunan dijital platformlara küresel cirolarının yüzde 6'sına varacak seviyede para cezaları uygulanabiliyor. İhlallerin tekrarı durumunda bu platformların AB'deki faaliyetine son verilebiliyor.