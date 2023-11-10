Mavi bayrak için 2024 yılı başvuruları başladı

2024 Mavi Bayrak başvuruları Alanya Belediyesi’nin yerel sorumluluğunda başladı. Mavi Bayrak başvuru süreci 8 Aralık 2023 tarihinde kadar devam edecek.

Abone ol

Alanya Belediyesi 2023 Mavi Bayrak sezonunu Alanya kent ölçeğinde 68 tesis plajı, 6 halk plajı, 1 engelsiz halk plajı, 3 yat ve 1 marina işletmesi ile tamamladı. Alanya’da gerçekleşen denetimler ve Mavi Bayrak teslim süreçleri ile ilgili olarak Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Antalya Koordinatörlüğü ile yapılan istişareler neticesinde, açılan tesisler ve Mavi Bayrak denetimine hazır olan tesis plajlarında denetimler gerçekleştirilerek Mavi Bayrakları 2023 yaz sezonu itibariyle teslim edildi. 2023 sezonunun ardından yeni sezon başvuru süreci başladı.

“Mavi bayrak turizm için önemli bir unsur”

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Çapa, “2024 yaz sezonu mavi bayrak başvuruları başlamış durumda. Tüm plaj, marina ve yatların her yıl Mavi Bayrak alabilmek için http://www.mavibayrak.org.tr/ adresi üzerinden online başvuru yapması gerekmektedir. Başvurular çevre eğitimi, çevre yönetimi, güvenlik, donanım ve hizmetler ile ilgili kriterleri taahhüt eder. Sorumluların başvuru formları ile birlikte yıl içerisinde yapmış oldukları çevre eğitim etkinlikleri ve bilinçlendirme dosyaları, deniz suyu analiz raporları, hassas doğal alan ve çevre bilgilerinin önemli olduğunu ve uluslararası jüri tarafından ele alınacak konuları kapsıyor. Belirlenen tarih aralığında başvuru yaparak bu önemli sertifikanın alınarak turizmde ayırt edici bir üstünlük olarak kullanılması önemli” dedi.

Başkan Yücel’den mavi bayrak çağrısı

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de, “Şehrimizin turizm kalitesinin arttırılması ve sürdürülebilir çevre çalışmalarımız için önemli bir gösterge olan Mavi Bayrak programında yerel sorumluluğumuzda Akdeniz bölgesinde en fazla bayrak sayısının Alanya’da olması bizleri mutlu ediyor. 2024 yılında otellerimizi Mavi Bayrak programına kayıt olarak şehrimizdeki sayının daha da arttırılmasına yardımcı olmalarını istiyorum” diye konuştu.