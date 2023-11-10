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Gazprom'un piyasa değeri alt şirketi Gazprom Neft'in altına indi!

Gazprom'un piyasa değeri alt şirketi Gazprom Neft'in altına indi!

Rus enerji şirketi Gazprom'un piyasa değeri alt şirketi Gazprom Neft'in altına geriledi.

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Moskova Borsası verilerine göre, üretim ve rezerv bakımından dünyanın en büyük doğal gaz şirketi olan Gazprom'un hisse fiyatı doğrultusunda piyasa değeri 3,97 trilyon ruble seviyesindeyken, alt şirketi Gazprom Neft'in piyasa değeri 4 trilyon rubleyi geçti.

Yüksek seyreden petrol fiyatları Gazprom Neft'in piyasa değerini olumlu etkilerken şirketin bugün beklentilerin üzerinde bir oranla temettü dağıtacağına yönelik açıklaması bir diğer olumlu unsur olarak ön plana çıktı.

Avrupa'da çok sayıda ülke, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rus gazı ithalatını durdurma veya azaltma kararı almıştı.

Gazprom'un net karı, yılın ilk yarısında 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 88 azalarak 296 milyar rubleye (yaklaşık 3 milyar dolar) gerilemişti.

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