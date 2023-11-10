Tokat'ta tefecilik operasyonu: 4 zanlı tutuklandı!

Tokat'ın Erbaa ilçesinde tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Abone ol

Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede tefecilik yaparak haksız kazanç elde edildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yaklaşık 11 ay devam eden teknik ve fiziki takibin ardından polis ekipleri, belirledikleri beş adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada çok sayıda senet, satış sözleşmesi ve alacakların yazılı olduğu ajanda ele geçirildi.

Olayla ilgili İ.B, İ.G, K.G, E.Y. ve M.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.B, İ.G, K.G. ve M.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, E.Y. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.