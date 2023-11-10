BIST 7.812
DOLAR 28,56
EURO 30,54
ALTIN 1.787,41
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Tokat'ta tefecilik operasyonu: 4 zanlı tutuklandı!

Tokat'ta tefecilik operasyonu: 4 zanlı tutuklandı!

Tokat'ın Erbaa ilçesinde tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Abone ol

Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede tefecilik yaparak haksız kazanç elde edildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yaklaşık 11 ay devam eden teknik ve fiziki takibin ardından polis ekipleri, belirledikleri beş adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada çok sayıda senet, satış sözleşmesi ve alacakların yazılı olduğu ajanda ele geçirildi.

Olayla ilgili İ.B, İ.G, K.G, E.Y. ve M.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.B, İ.G, K.G. ve M.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, E.Y. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD ve Çin devlet başkanları, 15 Kasım'da görüşecek
ABD ve Çin devlet başkanları, 15 Kasım'da görüşecek
Ataşehir’de hastane otoparkında araç içinde kadın cesedi bulundu
Ataşehir’de hastane otoparkında araç içinde kadın cesedi bulundu
Bozcaada ve Gökçeada'ya feribot seferleri iptal edildi!
Bozcaada ve Gökçeada'ya feribot seferleri iptal edildi!
Niğde'de 2 grup arasında kavga çıktı, kafasına demir çubukla vurdular
Niğde'de 2 grup arasında kavga çıktı, kafasına demir çubukla vurdular
Gazprom'un piyasa değeri alt şirketi Gazprom Neft'in altına indi!
Gazprom'un piyasa değeri alt şirketi Gazprom Neft'in altına indi!
Meta ve Snapchat AB'de mercek altında!
Meta ve Snapchat AB'de mercek altında!
Fitch Ratings'ten 2024'te petrol için uyarı!
Fitch Ratings'ten 2024'te petrol için uyarı!
Ankara'nın ilk müzik müzesi Musiki Muallim Mektebi’nde açılıyor
Ankara'nın ilk müzik müzesi Musiki Muallim Mektebi’nde açılıyor
Osmaniye'de bir FETÖ üyesi yakalandı!
Osmaniye'de bir FETÖ üyesi yakalandı!
Mavi bayrak için 2024 yılı başvuruları başladı
Mavi bayrak için 2024 yılı başvuruları başladı
Beşiktaş resmen açıkladı! Teknik direktörlük görevine Rıza Çalımbay getirildi
Beşiktaş resmen açıkladı! Teknik direktörlük görevine Rıza Çalımbay getirildi
Çorum'un Sungurlu'da korkutan ev yangını
Çorum'un Sungurlu'da korkutan ev yangını