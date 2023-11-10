Trabzonspor evinde Konyaspor'u mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor sahasında Konyaspor'u 2-1 mağlup etti.

Abone ol

Trendyol Süper Lig'in 12. hafta mücadelesinde Trabzonspor sahasında Konyaspor'u konuk etti. Papara Park'ta oynanan karşılaşmayı bordo-mavili ekip 2-1 kazandı.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 59 ve 85. dakikalarda Onuachu kaydetti. Konyaspor'un tek golünü 77. dakikada Prip attı.

Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 22'ye yükseltirken Konyaspor 10 puanda kaldı.

Gelecek hafta Trabzonspor deplasmanda Sivasspor'la karşılaşacak. Konyaspor da sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Trabzonspor çıkışa geçti

Süper Lig'de son olarak deplasmanda Adana Demirspor'a mağlup olan Trabzonspor geriye kalan maçlarda 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Bordo-mavili ekip bu maçlarda Alanyaspor'u 1-0, Fenerbahçe'yi 3-2, Konyaspor'u 2-1 mağlup edereken Fatih Karagümrük'le de 0-0 berabere kaldı. Süper Lig'deki galibiyet serisini 2 maça çıkaran Trabzonspor, yenilmezlik serisini ise 4 maça yükseltti. Öte yandan Karadeniz ekibi maç fazlasıyla Adana Demirspor'un önünde 3. sıraya yükseldi. 19 puanı bulunan Adana Demirspor, Beşiktaş ve Kayserispor'un puan kaybetmesi durumunda Trabzonspor haftayı 3. sırada kapatacak.