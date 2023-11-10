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Elon Musk'tan İsrail ve ABD'ye Gazze uyarısı

Elon Musk'tan İsrail ve ABD'ye Gazze uyarısı

Tesla, SpaceX ve sosyal medya platformu X'in sahibi Elon Musk, Gazze'ye günlerdir bomba yağdıran İsrail ve destekçisi ABD'yle ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

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Hamas'ın 7 Ekim sabahı başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşılık veren İsrail ordusu, Gazze'ye 35 gündür bomba yağdırırken, Tesla, SpaceX ve sosyal medya platformu X'in sahibi Elon Musk'tan dikkat çeken açıklamalar geldi.

Tel Aviv yönetimine ve destekçisi ABD'yi uyaran Musk, "Gazze'de bir çocuğu öldürürseniz, birkaç Hamas üyesi daha yaratmış olursunuz" dedi.

"Soykırım yaparak bir yere varamazsınız"

Musk, "Soykırım yaparak bir yere varamazsınız. Öldürdüğünüz her Hamas üyesine karşılık kaç tane Hamaslı yarattınız? Gazze'de bir çocuğu öldürürseniz en azından birkaç Hamas üyesi daha yaratmış olursunuz" dedi.

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