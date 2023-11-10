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İsrail keskin nişancıları Kudüs Hastanesi'ne saldırdı: Ölü ve yaralılar var

İsrail keskin nişancıları Kudüs Hastanesi'ne saldırdı: Ölü ve yaralılar var

Filistin Kızılayı, İsrail ordusundaki keskin nişancılar abluka altındaki Gazze Şeridi’nin kuzeyinde bulunan Kudüs Hastanesi'ne ateş açtı. Saldırıda hastaneye sığınan Filistinlilerden biri hayatını kaybetti, 20 kişi ise yaralandı.

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Filistin Kızılayının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kudüs Hastanesi çevresinde şiddetli çatışmalar yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail ordusundaki keskin nişancıların Kudüs Hastanesi'ne ateş açtığı belirtildi.

Filistin Kızılayı, İsrail keskin nişancılarının ateş açması sonucu hastaneye sığınan Filistinlilerden birinin öldüğünü, 20 kişinin ise yaralandığını kaydetti.

Filistin Kızılayından bu sabah yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin sabahın erken saatlerinde Kudüs Hastanesi yakınındaki Tel el-Hava bölgesini şiddetli bir şekilde bombaladığı bildirilmişti.

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