BIST 7.771
DOLAR 28,55
EURO 30,51
ALTIN 1.779,71
HABER /  GÜNCEL

Arızalanan metrobüs yoğunluğa neden oldu

Arızalanan metrobüs yoğunluğa neden oldu

Şişli Çağlayan Durağı'nda bir metrobüsün arızalanması sonucu seferlerde aksama yaşandı.

Abone ol

Söğütlüçeşme'den Avcılar istikametine giden metrobüs, Çağlayan Durağı'nda henüz belirlenemeyen nedenle arızalandı.

Bozulan metrobüsün yolu kapatması sonucunda seferlerde aksama yaşandı. Uzun araç kuyruğu oluştu, duraklarda yolcu yoğunluğu meydana geldi.

Seferler Beylikdüzü yönüne doğru Söğütlüçeşme yolundan kısmen gerçekleştirilirken, yolcular ters yönde duran metrobüs araçlarına yolun diğer tarafına geçerek binebildi.

Arıza, diğer duraklarda araç bekleyen vatandaşları da etkiledi. Cevizlibağ ve Zincirlikuyu istasyonlarında kalabalığın arttığı görüldü.

Cevizlibağ istasyonundaki bazı vatandaşların trafikte bekleyen araçlara binebilmek için metrobüs yolunda yürüdükleri gözlendi.

ÖNCEKİ HABERLER
İran'da 5,1 büyüklüğünde deprem
İran'da 5,1 büyüklüğünde deprem
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Riyad'a gidiyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Riyad'a gidiyor!
Yargıtay'dan AYM açıklaması: Yalnızca Anayasa Mahkemesinin görevi değil
Yargıtay'dan AYM açıklaması: Yalnızca Anayasa Mahkemesinin görevi değil
Trabzonspor-Konyaspor maçı (CANLI YAYIN)
Trabzonspor-Konyaspor maçı (CANLI YAYIN)
Elon Musk'tan İsrail ve ABD'ye Gazze uyarısı
Elon Musk'tan İsrail ve ABD'ye Gazze uyarısı
İsrail keskin nişancıları Kudüs Hastanesi'ne saldırdı: Ölü ve yaralılar var
İsrail keskin nişancıları Kudüs Hastanesi'ne saldırdı: Ölü ve yaralılar var
Kassam Tugayları: Gazze'de İsrail'e ait tank ve askerlerin toplanma alanını hedef aldık
Kassam Tugayları: Gazze'de İsrail'e ait tank ve askerlerin toplanma alanını hedef aldık
İsrail Gazze'de okula saldırdı: En az 20 ölü
İsrail Gazze'de okula saldırdı: En az 20 ölü
İYİ Parti'de Bahadır Erdem de partisinden istifa ettiğini duyurdu
İYİ Parti'de Bahadır Erdem de partisinden istifa ettiğini duyurdu
Ataşehir'de hastane otoparkında araç içinde kadın cesedi bulundu
Ataşehir'de hastane otoparkında araç içinde kadın cesedi bulundu
Tokat'ta tefecilik operasyonu: 4 zanlı tutuklandı!
Tokat'ta tefecilik operasyonu: 4 zanlı tutuklandı!
ABD ve Çin devlet başkanları, 15 Kasım'da görüşecek
ABD ve Çin devlet başkanları, 15 Kasım'da görüşecek