BIST 7.771
DOLAR 28,54
EURO 30,52
ALTIN 1.775,84
HABER /  DÜNYA

İsrail: 7 Ekim’den bu yana Gazze’de 15 binden fazla yeri vurduk

İsrail: 7 Ekim’den bu yana Gazze’de 15 binden fazla yeri vurduk

İsrail ordusu, 7 Ekim’den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi’nde 15 binden fazla yerin vurulduğunu açıkladı.

Abone ol

İsrail, uluslararası toplumdan gelen ateşkes çağrılarına rağmen yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Ordudan yapılan açıklamada, 7 Ekim’den bu yana 15 binden fazla yerin vurulduğu ifade edildi.Açıklamada vurulan yerlerin Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait “hedefler” olduğu öne sürülse de İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin büyük çoğunluğunu kadın ve çocuklar oluşturuyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından bugün yapılan açıklamada, İsrail ordusunun 7 Ekim’den bu yana düzenlediği saldırılarda 11 bin 78 kişinin öldürüldüğü bildirilmişti.

Açıklamada, hayatını kaybedenlerden 4 bin 506’sının çocuk, 3 bin 27’sinin ise kadın olduğu belirtilmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
900 bin öğretmen talep etti! MEB hediye edecek
900 bin öğretmen talep etti! MEB hediye edecek
Emekliye müjdeli haber: 5 bin TL destek ödemesi başlıyor
Emekliye müjdeli haber: 5 bin TL destek ödemesi başlıyor
Arızalanan metrobüs yoğunluğa neden oldu
Arızalanan metrobüs yoğunluğa neden oldu
İran'da 5,1 büyüklüğünde deprem
İran'da 5,1 büyüklüğünde deprem
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Riyad'a gidiyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Riyad'a gidiyor!
Yargıtay'dan AYM açıklaması: Yalnızca Anayasa Mahkemesinin görevi değil
Yargıtay'dan AYM açıklaması: Yalnızca Anayasa Mahkemesinin görevi değil
Trabzonspor-Konyaspor maçı (CANLI YAYIN)
Trabzonspor-Konyaspor maçı (CANLI YAYIN)
Elon Musk'tan İsrail ve ABD'ye Gazze uyarısı
Elon Musk'tan İsrail ve ABD'ye Gazze uyarısı
İsrail keskin nişancıları Kudüs Hastanesi'ne saldırdı: Ölü ve yaralılar var
İsrail keskin nişancıları Kudüs Hastanesi'ne saldırdı: Ölü ve yaralılar var
Kassam Tugayları: Gazze'de İsrail'e ait tank ve askerlerin toplanma alanını hedef aldık
Kassam Tugayları: Gazze'de İsrail'e ait tank ve askerlerin toplanma alanını hedef aldık
İsrail Gazze'de okula saldırdı: En az 20 ölü
İsrail Gazze'de okula saldırdı: En az 20 ölü
İYİ Parti'de Bahadır Erdem de partisinden istifa ettiğini duyurdu
İYİ Parti'de Bahadır Erdem de partisinden istifa ettiğini duyurdu