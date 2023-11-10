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Antalyaspor konuk olduğu Ankaragücü'nü farklı geçti

Antalyaspor konuk olduğu Ankaragücü'nü farklı geçti

Antalyaspor, Süper Lig'in 12. haftasında konuk olduğu Ankaragücü'nü 4-0'lık skorla mağlup etti.

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Süper Lig'in 12. haftasında Ankaragücü, Antalyaspor'u ağırladı.

Konuk ekip mücadeleyi 4-0 gibi farklı bir skorla kazanmayı başardı.

Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Sam Larsson, 29. dakikada Sagiv Jehezkel, 70. dakikada Adam Buksa ve 85. dakikada Britt Assombalonga attı.

Milli araya giriliyor

Bu sonucun ardından 18 puana yükselen Antalyaspor milli aradan sonra Rizespor'u konuk edecek.

13 puanda kalan Ankaragücü ise Gaziantep FK deplasmanına gidecek.

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