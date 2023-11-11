BIST 7.771
DOLAR 28,55
EURO 30,53
ALTIN 1.777,26
HABER /  GÜNCEL

Kadıköy'de mağaza açılışında 10 bin liralık hediye çekini duyan akşamdan sıraya girdi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kadıköy'de mağaza açılışında 10 bin liralık hediye çekini duyan akşamdan sıraya girdi

 Kadıköy'de bir mağaza açılışa özel 500 müşteriye 10 bin liralık ürün hediye edeceğini duyurdu. Bu haberi duyan vatandaşlar akşamın erken saatlerinde sıraya girdi.

Abone ol

İstanbul Kadıköy'de yer alan Bağdat Caddesi'nde yarın açılışı yapılacak ünlü bir mağaza, ilk 500 müşterisine 10 bin TL değerinde hediye vereceğini duyurdu.

Bu haberi duyan vatandaşlar akşamın erken saatlerinde saatleri olmasına rağmen mağazanın önünde uzun bir kuyruklar oluştu. Müşteriler çantayı almak için sabaha kadar bekleyecek.

"Sabaha kadar buradayız"

Mağazanın önünde bekleyen Mustafa Sancak, "Hediye almak için geldik ama çok sıra varmış. Sabaha kadar yine de bekleyeceğiz. Sabaha kadar buradayız" dedi.

Mağazadan verilecek hediyeyi bekleyen Selin Aydemir ve Mine Menekşeoğlu, "Herkesin beklediği o çantayı hediye olarak 500 kişiye verecekler. 1 saattir buradayız ve öğlen saatlerine kadar burada sabahlayacağız" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Diyanet İşler Başkanlığınca düzenlenen ders ve ek ders saatlerine ilişkin karar değişti
Diyanet İşler Başkanlığınca düzenlenen ders ve ek ders saatlerine ilişkin karar değişti
Gazze'de bombalardan kaçıp yollara düşen Filistinlilere de acımadılar sağ kurtulanlar dehşeti anlattı
Gazze'de bombalardan kaçıp yollara düşen Filistinlilere de acımadılar sağ kurtulanlar dehşeti anlattı
Pakistan, İsrail'e karşı laf değil icraat istedi
Pakistan, İsrail'e karşı laf değil icraat istedi
Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Karadaği: Filistin direnişi terör değildir
Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Karadaği: Filistin direnişi terör değildir
Bursa-İstanbul deniz otobüsü hattında 6 sefer iptal edildi
Bursa-İstanbul deniz otobüsü hattında 6 sefer iptal edildi
İsrail, 7 Ekim'de öldürülenlerin sayısını düşürdü
İsrail, 7 Ekim'de öldürülenlerin sayısını düşürdü
Fatih Erbakan: Müslüman ülkeler Filistin'e ancak kefen gönderiyor
Fatih Erbakan: Müslüman ülkeler Filistin'e ancak kefen gönderiyor
Abdullah Avcı'dan sert eleştiri: Okul bahçesinde oynamıyoruz!
Abdullah Avcı'dan sert eleştiri: Okul bahçesinde oynamıyoruz!
Kırmızı bültenle aranan zanlı Şanlıurfa'da yakalandı
Kırmızı bültenle aranan zanlı Şanlıurfa'da yakalandı
Petrol fiyatları rekor kırabilir! Savaş ekonomisi...
Petrol fiyatları rekor kırabilir! Savaş ekonomisi...
Antalyaspor konuk olduğu Ankaragücü'nü farklı geçti
Antalyaspor konuk olduğu Ankaragücü'nü farklı geçti
Gençlere evlilik kredisi Gabar'dan gelecek
Gençlere evlilik kredisi Gabar'dan gelecek