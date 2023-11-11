Celal Şengör'den Hakan Fidan açıklaması: Şahane bir adam

Prof. Dr. Celal Şengör, katıldığı canlı yayında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan hakkında konuştu. "Şahane bir adam" ifadesini kullanan Şengör, Bakan Fidan'ın İsrail'le ilgili 'hırsızlık' sözleri içinse, "Çünkü bunlar doğru. Din kardeşlerimiz alkışlasın hikayesi değil bu." dedi.

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Söylediği sözler, yaptığı çıkışlar ve uluslararası tanınırlığıyla Türkiye'de sürekli adından söz ettiren Prof. Dr. Celal Şengör, tv100'de Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum programında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

10 Kasım Özel programına katılan Şengör, Atatürk'ün başarılarını tek tek sıralarken, "Çok değil sadece İkinci Dünya Savaşı’nı Atatürk’le atlatabilseydik çok karlı çıkardık." dedi.

"Bakan Fidan Şahane bir adam"

Programın ilerleyen dakikalarından güncel konularla ilgili de konuşan Şengör, Dışişleri Bakanı Fidan'ı beğendiğini anlattı. Bakan Fidan'ı 'genel kültürü geniş' olarak tanımlayan Şengör'ün İsrail'le ilgili söylediği sözler ise dikkat çekti.

Şengör'ün canlı yayında Işık'la geçen diyaloğu ise şu şekildeydi;

Candaş Tolga Işık: Hakan Fidan’ı beğeniyor musunuz?

Celâl Şengör: Şahane bir adam. Ben tanıdım Hakan Fidan'ı. Fevkalade genel kültürü geniş. Benim çok hoşuma gidiyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın yerinde ben olsam Hakan Fidan’dan gelmeyen hiçbir şeyi söylemem dış işleriyle ilgili. Bildiğin konular değil...

Candaş Tolga Işık:Hakan Bey geçen gün İsraille ilgili çok acayip bir açıklama yaptı. Gördünüz mü onu? Baya da ses getirdi. "İsrail'in bu yaptığının adı düpedüz hırsızlıktır, önce bunun adını koyalım." dedi.

Celal Şengör: Evet. Çünkü bunlar doğru. Din kardeşlerimiz alkışlasın hikayesi değil bu. Uluslararası politikada bu yapılanın adı hırsızlık. Herifin vatanını gidiyorsun işgal ediyorsun. Hamas'ı öldüreceğim diye bütün Filistin'i yok etmeye kalkıyorsun. Bu yapılamaz.