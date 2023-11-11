Bebeğini poşete koyup camdan atan cani annenin ifadesi kan dondurdu

ESENYURT'ta yeni doğuş bebeğini poşete koyarak sokağa atan anne ile anneanne tutuklanarak cezaevine gönderildi. Anne ifadesinde, "Bebeği camdan bıraktığımda öleceğini biliyordum. Ancak kasten öldürmedim” dediği öğrenildi

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Esenyurt Selahaddin Eyyubi Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Suzan Ö. isimli kadın yeni doğurduğu bebeğini market poşeti içerisinde sokağa atmıştı. O esnada çocuğunu okula götüren bir adam sokaktan geçerken kıpırtı görmesi üzerine poşeti açmış, yeni doğan bebekle karşılaşmıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede inceleme başlatmış, sağlık ekipleri de bebeği hastaneye götürmüştü. Hastanede tedavi altına alınan bebek hayatını kaybederken olaya ilişkin bebeğin annesi Suzan Ö. ile anneannesi Nilüfer G. gözaltına alınmıştı.

Şüpheli anne kız emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesi’ne sevk edildi.

Suzan Ö. burada verdiği ifadede bebeği doğduktan sonra çıplak vaziyette poşete sarıp camdan aşağı attığını söyleyerek, "Bunu yaptığım esnada annem uyuyordu. Doğum yaparken kanama oldu. Annemin polislerin kanlı eşyalar hakkında sorusuna neden elinin kesildiği yönünde beyanda bulunduğunu bilmiyorum. Bebeği camdan bıraktığımda öleceğini biliyordum. Ancak kasten öldürmedim” dedi.

Şüpheli anne ve anneanne sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliği tarafından ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.