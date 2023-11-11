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Göçmen kaçakçılarına operasyon: 2 zanlı tutuklandı

Göçmen kaçakçılarına operasyon: 2 zanlı tutuklandı

Ardahan'da Afganistan uyruklu 8 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı gerekçesiyle gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

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Ardahan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "göçmen kaçakçılığı" ile mücadele kapsamında, çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor.

Çevre yolu bölgesinde çalışma başlatıldı

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kentte düzensiz göçmen olayına ilişkin Ardahan-Artvin Kuzey Çevre yolu bölgesinde çalışma başlattı. Bölgede yapılan çalışmalar sonucunda 8 düzensiz göçmen yakalandı, bu kişilere yardım ettikleri belirlenen 2 kişi gözaltına alındı. Düzensiz göçmenler, kimlik tespiti ve sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, "göçmen kaçakçılığı" suçundun tutuklandı.

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