Göçmen kaçakçılarına operasyon: 2 zanlı tutuklandı

Ardahan'da Afganistan uyruklu 8 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı gerekçesiyle gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.Abone ol
Ardahan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "göçmen kaçakçılığı" ile mücadele kapsamında, çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor.
Çevre yolu bölgesinde çalışma başlatıldı
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kentte düzensiz göçmen olayına ilişkin Ardahan-Artvin Kuzey Çevre yolu bölgesinde çalışma başlattı. Bölgede yapılan çalışmalar sonucunda 8 düzensiz göçmen yakalandı, bu kişilere yardım ettikleri belirlenen 2 kişi gözaltına alındı. Düzensiz göçmenler, kimlik tespiti ve sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, "göçmen kaçakçılığı" suçundun tutuklandı.