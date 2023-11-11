Engelli ve eski hükümlüler kendi işinin sahibi oluyor

Denizli'de kendi işini kurmak için proje hazırlayan engelli ve eski hükümlülerden, projeleri onaylanan engelliler iş dünyasına ilk adımlarını attı.

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Devlet tarafından engelli ve eski hükümlülerin kendi işlerini kurmasına yönelik projelere hibe destek sağlanıyor. Böylelikle engellilerin mesleki eğitim ve rehabilitasyonları ile işe uyum ve destek teknolojileri aracılığı ile istihdamlarına yardımcı olmak amaçlanıyor.

Projeler destekleniyor

Engellilerden kendi işini kurmak isteyenlerin hazırlayacakları projeler ile engellinin bir işyerinde iş bulmasını, işe uyumunu, etkin ve güvenli bir şekilde çalışmasını sağlayacak projeler destekleniyor. Bu kapsamda kendi işyerlerini kurmaya karar veren engelli vatandaşlar, hazırladıkları projelerini teslim etti.

Vali Ömer Faruk Coşkun başkanlığında toplanan İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısında kurul üyelerince uygun bulunan projeler, genel müdürlük tarafından onaylandı. Verilen olayın ardından 2 engelli vatandaş ile Denizli İl Müdürlüğü arasında protokol imzalandı.

İşgücü piyasasında eski hükümlü ve engelli vatandaşlarımızın en önemli sorunlarından biri olan mesleksizliğin, kendi işini kurma projeleri ile giderilebilir olduğunu dile getiren yetkililer; "Engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımızın hayallerini gerçeğe dönüştürmek için çalışıyoruz. Kendi işini kurmak isteyen engelli girişimci adaylarına 150 bin liraya kadar, eski hükümlü girişimci adaylarına 110 bin liraya kadar hibe desteği veriyoruz.

Her yıl Haziran ve Aralık ayında projeler teslim ediliyor. Aralık ayı başvuruları 15 Aralık 2023’de sona eriyor. Büyükbaş hayvancılık projelerine toplamda 188 bin 100 TL hibe desteği sağlanacak" dedi.