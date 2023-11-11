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Türkiye Erasmus etkinliklerinde birinci sırada

Türkiye Erasmus etkinliklerinde birinci sırada

9-14 Ekim 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen Erasmus Günleri kapsamında düzenlenen 9 bin 600 etkinliğin 3 bin 700’den fazlası Türkiye’de gerçekleştirildi. Bu başarıya Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi de yoğun bir etkinlik programı ile katkı sağladı. Türkiye Erasmus etkinliklerine katılan 24 ülke arasından birinci sıraya yerleşti.

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Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından organize edilen Erasmus Günleri, açılış ve bilgilendirme toplantısıyla başladı.

Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen toplantıya Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Ercan Ekinci, çok sayıda akademisyen ve öğrenci katılım sağladı. Ayrıca Erasmus partnerimiz Masaryk Üniversitesinden Doç. Dr. Athena Alchazıdu ve Öğretim Görevlisi Hana Kuzdasov da kendi üniversiteleri ve Erasmus programı hakkında bilgi verdi.

Sosyal aktiviteler düzenlendi

Yoğun bir program ile bir hafta süren etkinliklerde bilgi yarışması, voleybol turnuvası, sürpriz kampüs eğlenceleri, ofis etkinlikleri, sınıf baskınları ve bowling yarışması gibi sosyal aktiviteler düzenlendi.

Tüm bu etkinlikler Uluslararası İlişkilerden sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adem Başıbüyük’ün de katılım sağladığı doğada brunch etkinliğiyle son buldu.

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