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Sanayi üretimi Eylül ayında yıllık yüzde 4 arttı

Sanayi üretimi Eylül ayında yıllık yüzde 4 arttı

Sanayi üretimi Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yıllık yüzde 4 arttı.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılI eylül ayı sanayi üretim endeksi verisini açıkladı. Buna göre, sanayi üretimi yıllık yüzde 4 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2023 yılı Eylül ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,1, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,2 arttı.

Sanayi üretimi aylık yüzde 0,1 azaldı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, Eylül ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,4 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi aynı kaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,0 azaldı.

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