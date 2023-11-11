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İş makinasının dokunuşuyla bina yerle bir oldu

İş makinasının dokunuşuyla bina yerle bir oldu

Depremin vurduğu Hatay’da 8 katlı ağır hasarlı binanın iş makinasının tek dokunuşuyla yerle bir olduğu anlar kameraya yansıdı.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay’da enkaz kaldırma işlemleri aralıksız devam ediyor.

Antakya ilçesi kent merkezinde enkaz kaldırma işleri neredeyse tamamlandı. Ağır hasarlı 8 katlı bir binaya önce iş makinasıyla zarar verildi ardından operatörün tek dokunuşuyla bina yerle bir oldu. Binanın yerle bir olma anı kameraya yansırken yıkım sorunsuz olarak gerçekleşti.

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