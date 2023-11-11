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Ötüken FK kuruldu

Ötüken FK kuruldu

Kayseri’de yeni bir futbol takımı kuruldu. Bu sezon 2. Amatör Küme’de mücadele edecek olan kulübe Ötüken Futbol Kulübü ismi verildi.

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Kayseri'de amatör sporuna yeni bir heyecan getirmek için yola çıktıklarını belirten Ötüken FK Asbaşkanı Haşim Sorgun, hedeflerinin alt yapıya önem vererek yetiştiridikleri oyuncuları Türk futboluna kazandırmak olduğunu söyledi.

Gençleri spora kazandırmak istiyoruz

2023-2024 sezonunda 2. Amatör Küme fikstür çekimine katılacak olan Ötüken Futbol Kulübü, alt yaş gruplarında da mücadele edecek. Kulüp Başkanlığını Özkan Kütük’ün üstlendiği Ötüken Futbol Kulübü'nün yönetimi ise şu isimlerden oluştu: Haşim Sorgun (Asbaşkan), Ali Doğan (Üye), Baykal Altay (Üye), Çağrı Ercömert (Üye) ve Ömer Sorgun (Üye).
Yeni kulüp ile ilgili açıklamalar yapan Asbaşkan Haşim Sorgun, "Yeni kurulan takımımızın birinci önceliği gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutup Türk sporuna kazandırmak.

Alt yaş kategorilerinde liglere katılıp tamamen gençlere yönelik bir takım olacağız. Amatör camiasının kanayan yarası kaleci akademisini de aynı zamanda takımla birlikte geliştirip uzun vadede spora meyilli genç kardeşlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutup futbolun güzel yanlarını onlara aktarabilmek için elimizden gelen desteği sağlayacağız.

Kayseri amatör futbol camiasına yeni kulübümüz hayırlı uğurlu olsun” dedi

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