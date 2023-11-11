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Özel öğrenciler spor şenliğinde doyasıya eğlendi

Özel öğrenciler spor şenliğinde doyasıya eğlendi

Kocaeli Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’ndeki 122 özel birey, spor şenliğinde bir araya gelerek unutulmaz anlar yaşadı.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi işbirliğince Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezinde eğitim gören özel gereksinimli bireylere geleneksel spor şenliği gerçekleştirildi. Bu yıl 4.’sü yapılan şenlikte 10 farklı branşta egzersiz istasyonu kurularak bireylerin motor becerilerine katkı sağlandı.

Şenlik için istasyonlar kuruldu

Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğretim görevlisi Enis Çolak ve spor bilimleri fakültesinden 30 üniversite öğrencisiyle gerçekleşen spor şenliğinde hemsbal, okçuluk, mini futbol, voleybol, basketbol, masa tenisi, bocce, eğlenceli atletizm, jimnastik, floor curling branşlarında istasyonlar kuruldu.

Bu istasyonlarda Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim gören 122 öğrenci, üniversite öğrencileriyle eş olacak şekilde gruplarda egzersizlerini tamamladı.

Yapılan araştırmalarda fiziksel aktivitelere düzenli olarak katılan özel gereksinimli bireylerin davranışlarında ve motor becerilerinde olumlu yönde değişikliklerin olduğu belirtiliyor.

Yetkililer, özel gereksinimli öğrencilerin sosyal yaşama katılımlarının artmasında sporun çok önemli bir yeri olduğunu, spor veya herhangi bir fiziksel aktiviteye katılımda kişinin farklı kimlik ve rollerini keşfetmesine olanak sağladığı belirtiliyor.

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