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Akaryakıta indirim geliyor: Pazartesi günü itibarıyla geçerli olacak

Akaryakıta indirim geliyor: Pazartesi günü itibarıyla geçerli olacak

Sektör kaynaklarından aktarılan bilgilere göre pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinde litre fiyatına 1,5 TL’lik bir indirim bekleniyor. İşte detaylar…

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Brent petrolün fiyatı son bir haftada 87 dolardan 81,43 dolara kadar geriledi. Hal böyle olunca akaryakıt fiyatlarında bir indirim beklentisi oluştu.

Bu kapsamda araç sahiplerini sevindirecek bir gelişme yaşandı. Buna göre motorine hafta başında indirim bekleniyor.

1,5 TL indirim geliyor

Motorindeki indirimin miktarı litre başına 1,5 TL civarında olacak.

İndirimin ardından motorinin litresi İstanbul, Ankara ve İzmir'de ortalama olarak 36-37 TL aralığına gerileyecek.

Öte yandan ekim ayında motorinin litresinde de 2 lira 92 kuruş indirim yapıldıktan sonra 17 Ekim günü yeniden 2 lira 25 kuruş zam yapılmıştı.

31 Ekim 2023 tarihinde ise 1,57 TL indirim yapılmıştı.

Pompaya yansıyan indirimle motorinin litresi İstanbul, Ankara ve İzmir'de ortalama olarak 38-38,50 TL aralığına gerilemişti.

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