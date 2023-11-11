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Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalanan anlaşma Resmi Gazete'de!

Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalanan anlaşma Resmi Gazete'de!

Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan milletlerarası anlaşma, Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Nahçıvan'da 25 Eylül 2023'te imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kahramanmaraş İlinde Konut, İlköğretim Okulu, Anaokulu ve Kültür Merkezi Yapımı ile İlgili İşbirliği Anlaşması"nın onaylanması hakkında karar Resmi Gazete'de yer aldı.

Anlaşma, Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen bölgelerden birinde konut binaları, ilköğretim okulu, anaokulu ve kültür merkezi inşasına ilişkin projenin, taraflarca belirlenen koşullar çerçevesinde ve tarafların yürürlükteki ulusal mevzuatına uygun olarak yürütülmesine ilişkin temel ilkeleri düzenliyor.

Söz konusu proje, 6 Şubat'ta depremin meydana geldiği Kahramanmaraş'ın acil barınma ihtiyacını karşılayacak.

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