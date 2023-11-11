BIST 7.771
DOLAR 28,55
EURO 30,53
ALTIN 1.777,26
HABER /  GÜNCEL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'a gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'a gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak "TRK" ile saat 09.30'da Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gitti.

Abone ol

Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı ve Ankara Valisi Vasip Şahin uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da Riyad'a gitti.

Zirvenin gündemi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze başta olmak üzere işgal edilmiş Filistin topraklarına ve Filistin halkına yönelik saldırılarını ele almak üzere düzenlenen 8'inci Olağanüstü İslam Zirvesi'ne katılacak.

Zirvede İslam dünyasının temsilcilerinin, gelişmeler karşısında atılacak somut adımlar hakkında fikir alışverişinde bulunması öngörülüyor.

Zirve oturumunda hitapta bulunacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, katılımcı liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de bekleniyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Başakşehir’de 1 milyon ağaç toprakla buluşacak
Başakşehir’de 1 milyon ağaç toprakla buluşacak
Bilinçsizce kullanılan ağrı kesiciler mide ve bağırsakta tahribata neden oluyor!
Bilinçsizce kullanılan ağrı kesiciler mide ve bağırsakta tahribata neden oluyor!
Havran Nar’ında hasat dönemi
Havran Nar’ında hasat dönemi
Sahte arkadaşlık siteleriyle dolandırıcılık! 8 kişi tutuklandı
Sahte arkadaşlık siteleriyle dolandırıcılık! 8 kişi tutuklandı
Özel öğrenciler spor şenliğinde doyasıya eğlendi
Özel öğrenciler spor şenliğinde doyasıya eğlendi
BDDK, bir şirkete faaliyet izni verdi
BDDK, bir şirkete faaliyet izni verdi
İstanbulspor, yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak
İstanbulspor, yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak
Adana Demirspor, yarın Fenerbahçe'yi ağırlayacak
Adana Demirspor, yarın Fenerbahçe'yi ağırlayacak
Aç kalan ayılar dükkanları talan etti
Aç kalan ayılar dükkanları talan etti
İş makinasının dokunuşuyla bina yerle bir oldu
İş makinasının dokunuşuyla bina yerle bir oldu
5 lira olan halk ekmek zamlanacak mı? Beklenen açıklama geldi
5 lira olan halk ekmek zamlanacak mı? Beklenen açıklama geldi
Ötüken FK kuruldu
Ötüken FK kuruldu