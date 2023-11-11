İDOB, Atatürk'ü 10 Kasım'da özel bir konserle andı

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85. yılında "Atatürk'ü Anma Konseri" verildi.

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Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'ndaki konserde, Wolfgang Amadeus Mozart'ın "Requiem" eseri ile Ahmet Adnan Saygun'un "Yunus Emre Oratoryosu"nun üçüncü bölümü seslendirildi.

Konser öncesi AA muhabirine açıklamalarda bulunan İDOB Müdürü Caner Akgün, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü Mozart ve Ahmet Adnan Saygun'un bestelediği eserlerle anacaklarını söyledi.

Konserin başında İDOB'un çocuk korosu ve balesinin 10 Kasım için özel hazırladığı bir videonun da yayınlanacağını ifade eden Akgün, "Hep beraber büyük değerimiz Atatürk'ü anacağız. Cumhuriyetin 100. yılında onun değerlerinin izinde devam ediyoruz. Onun gösterdiği yolda en güzel şekilde kültür ve sanat yaşamımızı zenginleştirmeye devam edeceğiz." dedi.

"AKM'nin büyülü atmosferinde çok güzel sanat günleri yaşayacağız"

Akgün, İDOB'un repertuvar temsillerinin hız kesmeden devam edeceğinin altını çizerek şunları kaydetti:

"Ocak ve Haziran ayları arasında İDOB olarak Anadolu medeniyetlerini köklerine, tarihimizin ince çizgilerine vurgu yapacağız. Bunları da kamuoyuna basın aracılığıyla duyuracağız. Opera ve bale severleri çok heyecanlandıracak bir açıklama olacak. İDOB'un yıl içindeki programını da ocak ayında yayınlamış olacağız. Artık her şey biraz daha erken planlanacak ve haberdar edilecek. Şu an stratejik olarak çalışıyoruz ve analitik olarak heyecan verici kurgular yapıyoruz. Bizi izlemeye devam edin. AKM'nin büyülü atmosferinde çok güzel sanat günleri yaşayacağız."

Orkestrayı şef İbrahim Yazıcı'nın yönettiği konserin koro şefliğini ise Paolo Villa üstlendi. Konserin solistleri arasında ise Evren Işık Yasemin, Deniz Likos, Hüseyin Likos, Ufuk Toker ve Burak Bilgili yer aldı.​​​​​​​