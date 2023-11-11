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Balıkesir'de polis 2 şüpheli şahsı yakaladı

Balıkesir'de polis 2 şüpheli şahsı yakaladı

Balıkesir'in Karesi ve Altıeylül ilçelerinde 21 ekip ve 44 polis memurunun katılımı ile yapılan Asayiş, Trafik ve Huzur Uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli şahıs yakalanırken, Uygulamada 332 şahsa kimlik sorgusu yapıldı.

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Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ve Trafik polis ekipleri Altıeylül ve Karesi ilçelerinde bulunan Cadde, Sokak, park, bahçe, meydan, metruk bina veya dinlenme alanları ile benzer yerlerde vatandaşlarımızın daha rahat ve huzurlu bir yaşam sürmeleri, milli güvenlik, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, suç veya kabahatin işlenmesinin önlenmesine yönelik olarak 21 ekip ve 44 personelin katılımıyla yapılan Asayiş, Trafik ve Huzur Uygulamasında; 332 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 2 şahıs gözaltına alındı.

İdari para cezası kesildi

Yapılan aramalarda 1 tabanca ve bu silaha ait 7 fişek ele geçirildi.
Trafik ekiplerinin yaptıkları araç denetimlerinde 49 araç denetlenirken, 5 araç sürücüsüne toplam 6 bin 348 TL tutarında idari para cezası uygulandı.
Emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ile suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edileceği öğrenildi.

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