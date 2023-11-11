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Sudan nüfusunun yarısı iç savaş nedeniyle insani yardım bekliyor!

Sudan nüfusunun yarısı iç savaş nedeniyle insani yardım bekliyor!

Sudan'da devam eden iç savaş nedeniyle ülke nüfusunun yarısının insani yardıma ihtiyaç duyduğu bildirildi.

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Sudan Özel Temsilci Yardımcısı ve Sudan İnsani Yardım Koordinatörü Clementine Nkweta-Salami, basına yaptığı açıklamada, ülkedeki insani krize dikkati çekti.

Nkweta-Salami, ülkede yaklaşık 7 aydır devam eden iç savaş nedeniyle nüfusun yarısının insani yardıma ihtiyaç duyduğunu açıkladı.

Sudan'daki durumu "korkunç" ve "acımasız" olarak değerlendiren Nkweta-Salami, "Açıkçası dehşetin nasıl tarif edileceğini bilemiyorum." dedi.

Nkweta-Salami, BM olarak 12 milyon kişiye insani yardım hedeflediklerini kaydederek, bu sayının ihtiyaç duyulan yardımların neredeyse yarısını teşkil ettiğini vurguladı.

Sudan'da 7'nci ayına giren iç savaşta taraflar, başkent Hartum'un yanı sıra ülkenin batı ve güney batısındaki 9 eyalette ağır silahlarla çatışmayı sürdürüyor.

Sudan hükümetinin, uluslararası topluma "terörist grup" olarak kabul etmesi çağrısında bulunduğu Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK), 15 Nisan'da patlak veren iç savaş öncesinde sisteme entegrasyonu henüz tamamlanmamış askeri bir güçtü.

Bölgesel ve uluslararası ateşkes ve müzakere girişimleri, tarafların karşılıklı ihlal suçlamaları ve öne sürülen şartlarda anlaşamaması nedeniyle şu ana kadar başarısız oldu.

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