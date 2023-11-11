BIST 7.771
DOLAR 28,55
EURO 30,53
ALTIN 1.777,26
HABER /  SAĞLIK

ABD’de sivrisinek kaynaklı virüse karşı ilk aşı onaylandı

ABD’de sivrisinek kaynaklı virüse karşı ilk aşı onaylandı

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), dün sivrisinek kaynaklı Chikungunya virüsünün neden olduğu akut ateşli bir hastalığa karşı ilk aşıyı onayladığını duyurdu.

Abone ol

Sivrisineklerden insanlara bulaşan Chikungunya virüsü, hastalarda eklem iltihapları, yüksek ateşe ve şiddetli ağrılara neden olmaktadır. FDA dün yaptığı açıklamada “Bugün ABD Gıda ve İlaç İdaresi ilk chikungunya aşısı olan Ixchiq'i onayladı. Ixchiq, chikungunya virüsüne maruz kalma riski yüksek olan 18 yaş ve üzeri kişiler için onaylanmıştır” ifadelerini kullandı.

Chikungunya virüsüne bağlı son 15 yılda en az 5 milyon vaka bildirildiğini belirten FDA, “Ixchiq'in güvenliği Kuzey Amerika'da yürütülen, 18 yaş ve üzeri yaklaşık 3 bin 500 katılımcının bir doz aşı aldığı iki klinik çalışmada değerlendirildi” dedi.

Aedes aegypti ve Aedes albopictus cinsi sivrisineklerden insanlara bulaşan virüsün, anneden bebeğe doğum anında veya emzirme sırasında nadiren geçtiği ve insandan insana doğrudan bulaştığına dair bir kanıt olmadığı bilinmektedir. Kelime anlamı yerel Tanzanya dilinde ‘iki büklüm yapan’ demek olan Chikungunya virüsü kaynaklı hastalık, eklem iltihapları ve şiddetli ağrılara bağlı hastanın hareketlerinde ve duruşunda kısıtlanma gelişmesi sebebiyle bu ismi almıştır

ÖNCEKİ HABERLER
Göçmen kaçakçılığı şebekesindeki kirli çarkın şifreleri çözüldü
Göçmen kaçakçılığı şebekesindeki kirli çarkın şifreleri çözüldü
Kuzey Kore'den ABD’ye: Bu duruma alışın!
Kuzey Kore'den ABD’ye: Bu duruma alışın!
Voleybolda derbi heyecanı yaşanacak!
Voleybolda derbi heyecanı yaşanacak!
PKK militanları 2650 dolara Gazze'de savaşacak iddiası gündem oldu
PKK militanları 2650 dolara Gazze'de savaşacak iddiası gündem oldu
Engelliler için farkındalık zirvesi
Engelliler için farkındalık zirvesi
Kasımpaşa ile Kayserispor 27. kez karşı karşıya geliyor
Kasımpaşa ile Kayserispor 27. kez karşı karşıya geliyor
Balıkesir'de polis 2 şüpheli şahsı yakaladı
Balıkesir'de polis 2 şüpheli şahsı yakaladı
Kas hastası babanın dramı! 35 yıllık eşi tarafından terk edildi, gözyaşlarıyla kızlarına seslendi
Kas hastası babanın dramı! 35 yıllık eşi tarafından terk edildi, gözyaşlarıyla kızlarına seslendi
Denizli'li Elif Öğretmen, Türkiye’nin 5 ‘Küresel Öğretmen’inden 1’i oldu
Denizli'li Elif Öğretmen, Türkiye’nin 5 ‘Küresel Öğretmen’inden 1’i oldu
İDOB, Atatürk'ü 10 Kasım'da özel bir konserle andı
İDOB, Atatürk'ü 10 Kasım'da özel bir konserle andı
Turizm sezonu bitti, sessizliğe büründü
Turizm sezonu bitti, sessizliğe büründü
Zatürre Türkiye’de ölüm nedenleri arasında 5’inci sırada!
Zatürre Türkiye’de ölüm nedenleri arasında 5’inci sırada!