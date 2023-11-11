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Tekirdağ'da DEAŞ operasyonu: 1 kişi yakalandı!

Tekirdağ'da DEAŞ operasyonu: 1 kişi yakalandı!

Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde Haseke bölgesinde sözde kontrol noktası sorumlusu olarak faaliyet gösterdiği iddia edilen Suriye uyruklu şahıs yakalandı.

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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube ekiplerince DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde Haseke bölgesinde sözde kontrol noktası sorumlusu olarak faaliyet gösterdiği şeklinde hakkında bilgiler bulunan F. H. isimli Suriye uyruklu şahsın yakalanması amacıyla Çerkezköy ilçesinde bulunan ikametine yönelik operasyon düzenlendi.

Gerçekleştirilen operasyonda şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli sevk edildiği adlî mercilerce adli kontrol ve yurtdışı çıkış yasağı kararı ile serbest bırakıldı.

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