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Ders saatlerindeki değişikliler Resmi Gazete’de

Ders saatlerindeki değişikliler Resmi Gazete’de

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı ders saatlerindeki değişikliler Resmi Gazete’de yayımlandı.

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı ders ve ek ders saatleri ilişkin değişiklikler Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre öğrencilerin yeni ders saatleri şöyle;

Diyanet İşleri Başkanlığı’nca düzenlenen eğitim faaliyetlerinde uygulanacak ders ve ek ders saatlerine ilişkin kararın 7’inci maddesinin yedinci fıkrasında yer alan ‘her 5 saat ders için 1 saat daha’ ibaresi ‘her 2 saat ders için 1 saat daha’ şeklinde değiştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerin ders ve ek ders saatlerine ilişkin kararın 9’uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ‘her 5 saat ders için 1 saat daha’ ibaresi ‘her 2 saat ders için 1 saat daha’ şeklinde değiştirildi. Aynı kararın 16’ıncı maddesi üçüncü fıkrası da öğretmenleri toplam haftalık ders saatlerinde değişikliğe gidildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Ek ders saatlerine ilişkin esaslar hakkında kararda değişiklik yapıldı. Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Gençlik ve Spor Bakanlığı Ek ders saatlerine ilişkin esaslar hakkında kararın 6’ıncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan ‘Her 5 saat ders için 1 saat daha’ ibaresi ‘her 2 saat ders için 1 saat daha’ şeklinde değiştirildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslarında değişiklik Resmi Gazete’de yayımlandı. Ders görevi verilenlere fiilen her 4 saat ders için 1 saat daha hizmetlere destek görevi karşılığında ayrıca ek ders ücreti ödenecek.

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