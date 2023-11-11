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Leapmotor'da T03 için "11.11"e özel kampanya

Leapmotor'da T03 için "11.11"e özel kampanya

Elektrikli otomobil üreticisi Leapmotor'un Türkiye distribütörlüğünü üstlenen Ulu Motor, Türkiye'de satışa sunulan, son teknolojik donanımlarla tasarlanan Leapmotor T03 modeli, elektrikli araç sahibi olmak isteyen tüketicilere özel avantaj sağlıyor.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, tam dolu bir batarya ile şehir içi kullanımda 417 kilometreye varan menzil sunan Leapmotor T03, kompakt görünümü, kullanışlı teknolojik özellikleri, akıllı bağlantıları ve sürüş destek sistemiyle Türkiye'deki elektrikli araç seçenekleri arasında öne çıkıyor.

80 kW maksimum güç ve 158 Nm maksimum tork sunan T03, şehir içi kullanımda 417 kilometreye kadar menzil yapabiliyor.

Bunun yanında çelik gövdesi ile kullanıcılarına güvenli bir sürüş sağlayan araç için 6 yıl ve 120 bin kilometre batarya garantisi sunan Leapmotor, "11.11"de müşterilerine arzu ettikleri özel fiyat avantajını sağlıyor.

Yüzde 100 elektrikli ve tamamen çevreci bir araç olan T03, pratik olmasının yanı sıra şık iç ve dış tasarımı ile de kullanıcı beklentilerini fazlasıyla karşılıyor.

0'dan 100 kilometre/saniye hıza ulaşması 12,1 saniye süren modeliyle ev tipi prizlerde 100 kilometrelik mesafe için gereken şarj kapasitesiyle piyasadaki diğer modellerden ayrılan Leapmotor, "11.11" indirim festivaline özel avantajlı fiyat fırsatıyla müşterilerinin memnuniyetini kazanacak.

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